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Fujimori triunfa en los comicios presidenciales de Perú

Fujimori triunfa en los comicios presidenciales de Perú

Sputnik Mundo

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú para el período 2026-2031, en sesión solemne del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que se... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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"La fórmula de candidatos presentados por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026, y en consecuencia otorga las credenciales a los candidatos electos para el período 2026-2031 de la siguiente manera: presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi", leyó la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo.En la sesión también fueron proclamados Luis Galarreta como vicepresidente primero y Miguel Ángel Miki Torres en la segunda vicepresidencia.Fujimori no participó en el acto protocolar, celebrado en la sede del JNE, en el distrito limeño de Jesús María, pues decidió mantener las actividades previstas en su agenda, y en su lugar envió a un equipo de personeros legales de Fuerza Popular.Con esta proclamación, el JNE concluye formalmente el procedimiento correspondiente a la elección presidencial desarrollada este año, tras el fin del cómputo oficial de votos.El 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó el conteo de votos del balotaje celebrado el 7 de junio, en el que Fujimori se impuso por un estrecho margen a su oponente Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

https://noticiaslatam.lat/20260625/que-escenario-enfrenta-peru-luego-de-que-sanchez-anuncio-que-no-reconocera-el-triunfo-de-fujimori-1174036388.html

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