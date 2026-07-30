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Pekín lanza un corredor logístico histórico a través del Ártico
Pekín lanza un corredor logístico histórico a través del Ártico
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China se prepara para dar un paso histórico en la logística internacional: a partir del 15 de agosto entrará en funcionamiento el primer servicio regular... 30.07.2026, Sputnik Mundo
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La ruta partirá del puerto de Ningbo-Zhoushan, el mayor del mundo por volumen de carga, y concluirá en el puerto británico de Felixstowe, uno de los principales centros de distribución de mercancías en Europa.El eje central del proyecto será el servicio semanal CAX China-Europe Arctic Express de Sea Legend Line Limited. El primer trayecto será realizado por el portacontenedores Dubai Tower, que zarpará de China el 15 de agosto y tiene prevista su llegada al Reino Unido el 5 de septiembre. En total, la campaña de navegación ártica de 2026 contempla ocho salidas consecutivas.Se espera que la ventana de navegación se extienda desde finales de julio hasta finales de septiembre.La principal ventaja del nuevo corredor es la rapidez. Según el operador, el trayecto entre Ningbo y Felixstowe tomará unos 20 días, significativamente menos que por las rutas meridionales tradicionales. Sea Legend también afirma que el recorrido ártico permite reducir aproximadamente un 50% las emisiones de CO₂ respecto a las rutas del sur, gracias a la considerable reducción de la distancia entre Asia y el norte de Europa.La base de este avance logístico es la infraestructura de la Ruta Marítima del Norte, desarrollada activamente por Rusia. Moscú ha invertido importantes recursos en ampliar su flota de rompehielos, modernizar los sistemas de navegación y construir nuevos puertos e infraestructura de seguridad en el Ártico. Estas medidas han permitido convertir esta vía, antes considerada de difícil acceso, en el corredor marítimo comercial más corto entre Europa y el Lejano Oriente.
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Pekín lanza un corredor logístico histórico a través del Ártico
China se prepara para dar un paso histórico en la logística internacional: a partir del 15 de agosto entrará en funcionamiento el primer servicio regular semanal de transporte de contenedores entre el país asiático y Europa a través del Ártico. Según Xinde Marine News, el proyecto será operado por la naviera Sea Legend Line Limited.
"Los operadores participantes tienen previsto desplegar aproximadamente 20.000 TEU (Unidad Equivalente a Veinte Pies) de capacidad en buques portacontenedores y buques polivalentes, junto con alrededor de 1,4 millones de toneladas de peso muerto (TPM) de capacidad en graneleros", se indica.
La ruta partirá del puerto de Ningbo-Zhoushan, el mayor del mundo por volumen de carga, y concluirá en el puerto británico de Felixstowe, uno de los principales centros de distribución de mercancías en Europa.
"La primera fase contempla alrededor de 38 viajes y despliegues de buques, incluidos portacontenedores, buques multipropósito y graneleros", señalan los medios, precisando que las operaciones se desarrollarán entre julio y octubre de 2026 durante toda la temporada de navegación por el Ártico.
El eje central del proyecto será el servicio semanal CAX China-Europe Arctic Express de Sea Legend Line Limited. El primer trayecto será realizado por el portacontenedores Dubai Tower, que zarpará de China el 15 de agosto y tiene prevista su llegada al Reino Unido el 5 de septiembre. En total, la campaña de navegación ártica de 2026 contempla ocho salidas consecutivas.
Se espera que la ventana de navegación se extienda desde finales de julio hasta finales de septiembre.
La principal ventaja del nuevo corredor es la rapidez. Según el operador, el trayecto entre Ningbo
y Felixstowe
tomará unos 20 días, significativamente menos que por las rutas meridionales tradicionales
. Sea Legend también afirma que el recorrido ártico permite reducir aproximadamente un 50% las emisiones de CO₂ respecto a las rutas del sur, gracias a la considerable reducción de la distancia
entre Asia y el norte de Europa.
La base de este avance logístico es la infraestructura de la Ruta Marítima del Norte, desarrollada activamente por Rusia
. Moscú ha invertido importantes recursos en ampliar su flota de rompehielos
, modernizar los sistemas de navegación
y construir nuevos puertos
e infraestructura de seguridad
en el Ártico. Estas medidas han permitido convertir esta vía, antes considerada de difícil acceso, en el corredor marítimo comercial más corto
entre Europa y el Lejano Oriente.