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La OTAN quiere convertir el Ártico en un frente de confrontación contra Rusia, afirma Lavrov
La OTAN quiere convertir el Ártico en un frente de confrontación contra Rusia, afirma Lavrov
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Los países de Occidente intentan socavar los derechos legítimos de Rusia en la colaboración internacional en el Ártico a través de las sanciones ilegales... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, puso de relieve que las actividades militares de la OTAN en la región del Ártico amenazan de forma directa a la seguridad de de Rusia. El ministro subrayó que los Estados miembros de la Alianza Atlántica "realizan intensos preparativos militares" en las inmediaciones de las "fronteras septentrionales" de Rusia.Además, esta alianza crea consciente y deliberadamente "un clima de desconfianza en el ámbito militar", prosiguió el jefe de la diplomacia rusa.En particular, destacó que los intentos de Occidente de abordar cuestiones del Ártico sin contar con Rusia están "desacreditando y marginando al Consejo del Ártico".La cooperación con otros países Lavrov señaló el gran interés de países extranjeros en una cooperación provechosa, y afirmó que Rusia está abierta a asociarse con todas las naciones "con mentalidad constructiva"."Entre las direcciones prometedoras se incluyen la explotación de los recursos naturales, la operación del Corredor de Transporte Transártico y su componente más importante, la Ruta Marítima del Norte", reveló.En particular, el canciller relató que Moscú y Pekín abordan de manera sustancial la temática ártica durante las reuniones periódicas de jefes de gobierno, así como a través de una subcomisión bilateral especializada en la Ruta Marítima del Norte y mecanismos de consultas interministeriales e intercambios científicos.En cuanto a Nueva Delhi, Lavrov mencionó un diálogo activo sobre las cuestiones de las altas latitudes y la participación de corporaciones indias en el desarrollo del potencial de recursos del Ártico ruso.Al mismo tiempo, Lavrov subrayó que Corea del Sur y Singapur están interesados en la cooperación bilateral con Rusia en varios proyectos concretos vinculados al Ártico."Existen oportunidades de cooperación en el Extremo Norte con Brasil, Indonesia, Irán y otros países del BRICS", así como "con Bielorrusia y los demás aliados y socios en el espacio de la Comunidad de Estados Independientes", agregó.En este sentido, recalcó que el objetivo de Rusia es preservar la paz y la estabilidad, reducir las amenazas y crear condiciones favorables para el desarrollo socioeconómico.Gracias a sus vastos recursos, logística, tecnología y socios fiables, el país euroasiático confía en poder llevar adelante sus planes para el Ártico con o sin la participación de Occidente, remató.Entre las tareas prioritarias en la región, precisó, figuran la creación de infraestructura industrial, de transporte y turística.
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La OTAN quiere convertir el Ártico en un frente de confrontación contra Rusia, afirma Lavrov

03:40 GMT 31.08.2026 (actualizado: 06:56 GMT 31.08.2026)
© Sputnik / Maksim Blinov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
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Los países de Occidente intentan socavar los derechos legítimos de Rusia en la colaboración internacional en el Ártico a través de las sanciones ilegales, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en su artículo 'Cooperación internacional en el Ártico: desafíos y oportunidades' publicado en el portal Arctic.ru.
"La OTAN y otros países occidentales no ocultan sus verdaderos motivos y declaran abiertamente su intención de convertir el Ártico en un nuevo frente para oponerse al desarrollo de Rusia y de sus socios afines", escribió.
Asimismo, puso de relieve que las actividades militares de la OTAN en la región del Ártico amenazan de forma directa a la seguridad de de Rusia. El ministro subrayó que los Estados miembros de la Alianza Atlántica "realizan intensos preparativos militares" en las inmediaciones de las "fronteras septentrionales" de Rusia.
El titular agregó que el bloque bélico "está llevando a cabo la militarización de la región y creando focos de tensión internacional en ella".
Además, esta alianza crea consciente y deliberadamente "un clima de desconfianza en el ámbito militar", prosiguió el jefe de la diplomacia rusa.
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En particular, destacó que los intentos de Occidente de abordar cuestiones del Ártico sin contar con Rusia están "desacreditando y marginando al Consejo del Ártico".

La cooperación con otros países

Lavrov señaló el gran interés de países extranjeros en una cooperación provechosa, y afirmó que Rusia está abierta a asociarse con todas las naciones "con mentalidad constructiva".
"Entre las direcciones prometedoras se incluyen la explotación de los recursos naturales, la operación del Corredor de Transporte Transártico y su componente más importante, la Ruta Marítima del Norte", reveló.
En particular, el canciller relató que Moscú y Pekín abordan de manera sustancial la temática ártica durante las reuniones periódicas de jefes de gobierno, así como a través de una subcomisión bilateral especializada en la Ruta Marítima del Norte y mecanismos de consultas interministeriales e intercambios científicos.
"Los resultados hablan por sí solos: el lanzamiento de transporte regular de contenedores a través de los mares del norte rusos con planes para aumentar su volumen, y otros logros, incluso en el ámbito de la investigación polar", apuntó el jefe de la diplomacia rusa.
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En cuanto a Nueva Delhi, Lavrov mencionó un diálogo activo sobre las cuestiones de las altas latitudes y la participación de corporaciones indias en el desarrollo del potencial de recursos del Ártico ruso.
"Según la opinión de algunos expertos, el Ártico podría convertirse en una de las direcciones emblemáticas de la asociación entre Rusia y la India en los próximos 20 años", agregó el titular.
Al mismo tiempo, Lavrov subrayó que Corea del Sur y Singapur están interesados en la cooperación bilateral con Rusia en varios proyectos concretos vinculados al Ártico.
"Existen oportunidades de cooperación en el Extremo Norte con Brasil, Indonesia, Irán y otros países del BRICS", así como "con Bielorrusia y los demás aliados y socios en el espacio de la Comunidad de Estados Independientes", agregó.
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En este sentido, recalcó que el objetivo de Rusia es preservar la paz y la estabilidad, reducir las amenazas y crear condiciones favorables para el desarrollo socioeconómico.
Gracias a sus vastos recursos, logística, tecnología y socios fiables, el país euroasiático confía en poder llevar adelante sus planes para el Ártico con o sin la participación de Occidente, remató.
Entre las tareas prioritarias en la región, precisó, figuran la creación de infraestructura industrial, de transporte y turística.
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