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Hielo y fuego azul: cómo Rusia expande su poder energético con una nueva generación de buques gaseros árticos

Hielo y fuego azul: cómo Rusia expande su poder energético con una nueva generación de buques gaseros árticos

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Rusia ha puesto en marcha la producción en serie de buques capaces de transportar el gas natural licuado (GNL) durante todo el año a través de los hielos de la... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te invita a descubrir algunas de las características de estos buques gaseros tan singulares y cuánto 'combustible azul' podrían transportar.

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