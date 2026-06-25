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Hielo y fuego azul: cómo Rusia expande su poder energético con una nueva generación de buques gaseros árticos
Hielo y fuego azul: cómo Rusia expande su poder energético con una nueva generación de buques gaseros árticos
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Rusia ha puesto en marcha la producción en serie de buques capaces de transportar el gas natural licuado (GNL) durante todo el año a través de los hielos de la... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Hielo y fuego azul: cómo Rusia expande su poder energético con una nueva generación de buques gaseros árticos
Rusia ha puesto en marcha la producción en serie de buques capaces de transportar el gas natural licuado (GNL) durante todo el año a través de los hielos de la Ruta Marítima del Norte.
Sputnik te invita a descubrir algunas de las características de estos buques gaseros tan singulares y cuánto 'combustible azul' podrían transportar.