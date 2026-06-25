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Hielo y fuego azul: cómo Rusia expande su poder energético con una nueva generación de buques gaseros árticos
Hielo y fuego azul: cómo Rusia expande su poder energético con una nueva generación de buques gaseros árticos
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Rusia ha puesto en marcha la producción en serie de buques capaces de transportar el gas natural licuado (GNL) durante todo el año a través de los hielos de la... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Hielo y fuego azul: cómo Rusia expande su poder energético con una nueva generación de buques gaseros árticos

18:01 GMT 25.06.2026
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Avance de la flota de gaseros árticos en Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
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Rusia ha puesto en marcha la producción en serie de buques capaces de transportar el gas natural licuado (GNL) durante todo el año a través de los hielos de la Ruta Marítima del Norte.
Sputnik te invita a descubrir algunas de las características de estos buques gaseros tan singulares y cuánto 'combustible azul' podrían transportar.
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