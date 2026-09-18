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El 'superpeso' mexicano "tiene mucha incidencia en variables macroeconómicas", afirma un experto

El 'superpeso' mexicano "tiene mucha incidencia en variables macroeconómicas", afirma un experto

Sputnik Mundo

El peso mexicano ha mantenido una relevante apreciación frente al dólar estadounidense. Aunque el dato es incluso presumido como un logro económico, su lectura... 18.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-18T15:30+0000

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Si bien la cifra pudiese parecer positiva, lo cierto es que México, al ser una nación exportadora, con una recepción de remesas de miles de millones de dólares al trimestre y que, a su vez, estas son la principal entrada de divisas al territorio nacional, el superpeso podría ser un obstáculo.¿Cómo explicar este fenómeno? De acuerdo con el Banco de México (Banxico), la moneda nacional cerró en 17,17 unidades por dólar el 17 de septiembre.No obstante, semanas atrás, la divisa norteamericana estuvo valuada incluso por debajo de dicha cifra, lo cual no se había visto en cerca de dos años.De acuerdo con el doctor en Economía por la Universidad de Manchester e investigador de la UNAM, Moritz Cruz, la apreciación de la moneda mexicana no se explica por un solo factor. Sin embargo, pueden contribuir aspectos como los flujos de capital que ha tenido el país latinoamericano en años recientes, el crecimiento de las remesas y la inversión extranjera directa.Mientras tanto, el coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez Cortés, adjudicó este comportamiento del peso mexicano mayormente a las altas tasas de interés que hay en EEUU, en donde recientemente la Reserva Federal aumentó el referencial de 3,75 a 4%. "El tipo de cambio no deja de ser un commodity que se mueve con relación a la parte de los mercados", abundó en charla con este medio."Lo que da fortaleza a una economía no es su moneda"Aunque México tiene una divisa fuerte frente al dólar, si la economía neoliberal no es superada, pocos beneficios tendrá a nivel nacional, señaló el doctor en Economía e investigador de la UNAM, Arturo Huerta, en entrevista con Sputnik. El experto detalló que, si bien es cierto que al abaratarse el dólar y fortalecerse el peso mexicano también se hacen menos costosas las importaciones, el impacto se da en la producción nacional, debido a que se podría presentar un repunte en las compras del país latinoamericano."Resulta que lo que da fortaleza a una economía no es su moneda, sino su desarrollo productivo, la capacidad de generar empleos bien remunerados y de crecimiento, cosas que no tenemos", consideró. Huerta advirtió que México no tiene no tiene asegurada la entrada de capitales para seguir manteniendo el dólar barato, esto porque la nación latinoamericana también en un déficit de comercio exterior. Además, dijo el experto, es probable que Banxico aumente la tasa de referencia como reflejo del ajuste del banco central estadounidense, en aras de mantener una línea sobre el tema, para que el capital venga a suelo mexicano y no se vaya. "Al aumentar más la tasa de interés, se encarece el costo del servicio de la deuda. Tendrás menos crecimiento; [no mejorará] el nivel de ingreso de los deudores y menos capacidad van a tener para pagar la deuda. Seguirá creciendo el problema de insolvencia y de cartera vencida, lo que podría terminar desestabilizando el sistema bancario", acotó. ¿A quién afecta más? De acuerdo con Huerta, los principales afectados de este dólar barato son los exportadores nacionales y quienes reciben remesas. Con él coincide Cruz, quien indicó que la depreciación de la divisa estadounidense "influye en muchas variables macroeconómicas" de México, por lo que es verdad que varios sectores nacionales pierden a pesar del superpeso.Otro aspecto a destacar, ponderó el economista, es que el fortalecimiento del peso ante el dólar ha sido de forma progresiva y no abrupta, lo que también a una estabilidad de diversos factores. "Esto ha sido de manera gradual y muy estable, lo que es bueno, porque no tiene efectos tan radicales en la economía", finalizó.

https://noticiaslatam.lat/20240427/el-superpeso-y-la-tasa-de-interes-hacia-donde-navega-la-economia-mexicana-1150039054.html

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