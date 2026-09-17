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"¡Bajen las tasas de interés!", exige Trump a la Fed tras anuncio de política monetaria
"¡Bajen las tasas de interés!", exige Trump a la Fed tras anuncio de política monetaria
Sputnik Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la Reserva Federal por haber aumentado el referencial de 3,75% a 4%. 17.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-17T03:45+0000
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"Las tasas de interés en EEUU deberían ser del 1% o menos, porque tenemos la mejor calificación crediticia del mundo, ¡con mucha diferencia! ¡Nuestro país está viviendo un auge de nuevas inversiones!", escribió en Truth Social. Ante ello, el mandatario norteamericano exigió a los integrantes del banco central estadounidense recortar la tasa de referencia. Previamente, el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en entrevista para un medio occidental que el cambio que hizo la Fed fue una "decisión bastante desafortunada".
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"¡Bajen las tasas de interés!", exige Trump a la Fed tras anuncio de política monetaria 03:45 GMT 17.09.2026 (actualizado: 06:22 GMT 17.09.2026)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la Reserva Federal por haber aumentado el referencial de 3,75% a 4%.
"Las tasas de interés en EEUU deberían ser del 1% o menos, porque
tenemos la mejor calificación crediticia del mundo,
¡con mucha diferencia!
¡Nuestro país está viviendo un auge de nuevas inversiones!"
, escribió en Truth Social.
Ante ello, el mandatario norteamericano exigió a los integrantes del banco central estadounidense recortar la tasa de referencia.
"¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS PARA EEUU Y HÁGANLO RÁPIDO!", subrayó el jefe de Estado.
Previamente, el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en entrevista para un medio occidental que el cambio que hizo la Fed fue una "decisión bastante desafortunada".
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