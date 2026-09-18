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El hambre extiende su sombra: 520 millones de personas podrían padecerla en 2030, advierte la ONU
El hambre extiende su sombra: 520 millones de personas podrían padecerla en 2030, advierte la ONU
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El número de personas que podrían padecer hambre en 2030 ascendería a entre 510 y 520 millones debido al conflicto en Oriente Medio, según la Oficina de Enlace... 18.09.2026, Sputnik Mundo
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Se agregó que en las previsiones no se tuvieron en cuenta otros posibles factores adversos, como los fenómenos meteorológicos extremos, que podrían agravar la situación.Por lo tanto, la crisis en Oriente Medio puede afectar a otros países a través del aumento de los precios de la energía y los fertilizantes, comentó a Sputnik Oleg Kobiakov, director de la oficina. El 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron a atacar objetivos en Irán, lo que provocó ataques de represalia por parte del país persa. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando para cesar las hostilidades, aunque posteriormente volvieron a intercambiar ataques. Actualmente, el conflicto sigue sin resolverse.La escalada del conflicto ha provocado una parálisis casi total del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, que es una ruta de suministro clave para el mercado mundial de petróleo, productos petrolíferos y gas natural licuado. Como consecuencia, los precios del combustible han aumentado en la mayoría de los países del mundo.
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El hambre extiende su sombra: 520 millones de personas podrían padecerla en 2030, advierte la ONU
El número de personas que podrían padecer hambre en 2030 ascendería a entre 510 y 520 millones debido al conflicto en Oriente Medio, según la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Antes del inicio de la crisis, la cifra prevista era de 503 millones.
Se agregó que en las previsiones no se tuvieron en cuenta otros posibles factores adversos, como los fenómenos meteorológicos extremos, que podrían agravar la situación.
Por lo tanto, la crisis en Oriente Medio puede afectar a otros países a través del aumento de los precios de la energía y los fertilizantes, comentó a Sputnik Oleg Kobiakov, director de la oficina.
El 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron a atacar objetivos en Irán, lo que provocó ataques de represalia por parte del país persa. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando para cesar las hostilidades, aunque posteriormente volvieron a intercambiar ataques. Actualmente, el conflicto sigue sin resolverse
.
La escalada del conflicto ha provocado una parálisis casi total del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz
, que es una ruta de suministro clave para el mercado mundial de petróleo, productos petrolíferos y gas natural licuado. Como consecuencia, los precios del combustible han aumentado en la mayoría de los países del mundo.
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