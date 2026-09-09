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Irán impone una zona de exclusión marítima al este del estrecho de Ormuz

Irán impone una zona de exclusión marítima al este del estrecho de Ormuz

Sputnik Mundo

Teherán estableció una zona de exclusión para la navegación al este del estrecho de Ormuz, declaró el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica... 09.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-09T11:24+0000

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Los datos precisos sobre la ubicación geográfica de esta zona serán anunciados más tarde, informó el militar. Asimismo, detalló que cualquier embarcación que transite por esta zona estará sujeta a sanciones si no coordina su paso con Teherán. De acuerdo con el representante del CGRI, las sanciones incluirán la denegación de servicios marítimos y de seguros si el buque infractor vuelve a intentar utilizar el estrecho de Ormuz.Estados Unidos e Israel comenzaron el 28 de febrero a atacar objetivos en territorio iraní, a lo que la parte iraní respondió con sus propios ataques. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, posteriormente volvieron a intercambiar ataques. Por el momento, el conflicto sigue sin resolverse.Debido a la escalada del conflicto, el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz prácticamente se ha paralizado. Se trata de una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural licuado. Como resultado, los precios de los combustibles aumentaron en la mayoría de los países del mundo.

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