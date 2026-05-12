https://noticiaslatam.lat/20260512/que-se-sabe-sobre-los-delitos-de-los-que-acusan-al-exjefe-de-la-oficina-de-zelenski-1173424586.html
¿Qué se sabe sobre los delitos de los que acusan al exjefe de la oficina de Zelenski?
¿Qué se sabe sobre los delitos de los que acusan al exjefe de la oficina de Zelenski?
Sputnik Mundo
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) descubrieron una banda organizada implicada en el... 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T07:49+0000
2026-05-12T07:49+0000
2026-05-12T07:53+0000
internacional
ucrania
🌍 europa
corrupción
oficina anticorrupción de ucrania (nabu)
volodímir zelenski
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/0b/1155376753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_563b50b378b2fa92575e774eb51ed008.jpg
Hasta el momento, el exjefe de la oficina de Zelenski, Andréi Yermak, se negó a comentar ante los medios los cargos que se le imputan.La acusación se formuló en virtud del artículo sobre la legalización de bienes obtenidos por medios delictivos, cometida por un grupo organizado o en cuantía especialmente elevada.En este caso, la pena prevista en este artículo es la prisión de entre 8 y 15 años con confiscación de bienes.Según la NABU, en 2020 se puso en marcha el proyecto de construcción de residencias privadas Dinastía, en el que participó un hombre conocido por varios apodos, a quien la investigación identifica como Yermak.La investigación destapó que los participantes acordaron construir cuatro residencias para su propio uso y ocultaron la financiación de la construcción.La NABU afirmó que la construcción de las residencias se llevó a cabo entre 2021 y 2025, y que, tras el inicio de las hostilidades, la construcción de las casas de campo no se detuvo, sino que se intensificó aún más.En la actualidad, el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania embargó terrenos y propiedades inmobiliarias en las afueras de Kiev.A su vez, el enviado especial de la Cancillería rusa sobre los crímenes de guerra de Ucrania, Rodión Miroshnik, comentó que la acusación contra Yermak es el resultado de los intentos del propio Zelenski de ignorar las señales previas procedentes de Washington.
https://noticiaslatam.lat/20260511/la-escasez-de-mano-de-obra-se-convierte-en-uno-de-los-mayores-desafios-para-ucrania-segun-las-1173415581.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/0b/1155376753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bef6bde047dcb7c3041e3196a9ba3a6.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, 🌍 europa, corrupción, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), volodímir zelenski
ucrania, 🌍 europa, corrupción, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), volodímir zelenski
¿Qué se sabe sobre los delitos de los que acusan al exjefe de la oficina de Zelenski?
07:49 GMT 12.05.2026 (actualizado: 07:53 GMT 12.05.2026)
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) descubrieron una banda organizada implicada en el blanqueo de 10,5 millones de dólares en la construcción de viviendas de lujo en las afueras de Kiev.
Hasta el momento, el exjefe de la oficina de Zelenski, Andréi Yermak, se negó a comentar ante los medios los cargos que se le imputan.
La acusación se formuló en virtud del artículo sobre la legalización de bienes obtenidos por medios delictivos, cometida por un grupo organizado o en cuantía especialmente elevada.
En este caso, la pena prevista en este artículo es la prisión de entre 8 y 15 años con confiscación de bienes.
Según la NABU, en 2020 se puso en marcha el proyecto de construcción de residencias privadas Dinastía, en el que participó un hombre conocido por varios apodos, a quien la investigación identifica como Yermak.
La investigación destapó que los participantes acordaron construir cuatro residencias para su propio uso y ocultaron la financiación de la construcción.
La NABU afirmó que la construcción de las residencias se llevó a cabo entre 2021 y 2025, y que, tras el inicio de las hostilidades, la construcción de las casas de campo no se detuvo, sino que se intensificó aún más.
En la actualidad, el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania embargó terrenos y propiedades inmobiliarias en las afueras de Kiev.
A su vez, el enviado especial de la Cancillería rusa sobre los crímenes de guerra de Ucrania, Rodión Miroshnik, comentó que la acusación contra Yermak es el resultado de los intentos del propio Zelenski de ignorar las señales previas procedentes de Washington.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.