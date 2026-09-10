Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260910/espada-de-damocles-mas-de-60-diputados-ucranianos-estan-bajo-investigacion-segun-medios-1175008049.html
"Espada de Damocles": más de 60 diputados ucranianos están bajo investigación, según medios
"Espada de Damocles": más de 60 diputados ucranianos están bajo investigación, según medios
Sputnik Mundo
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) está investigando a más de 60 diputados ucranianos, informaron medios de... 10.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-10T10:35+0000
2026-09-10T10:35+0000
internacional
política
ucrania
oficina anticorrupción de ucrania (nabu)
🌍 europa
corrupción
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0a/1175008351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51f7dd4cd0cc1124ee7cecb517d86a7b.jpg
Según sus palabras, la NABU está investigando a un número tan elevado de legisladores que el ente se encuentra en una situación "bastante complicada".Por su parte, el exasesor político de la Unión Europea en Kiev, Balázs Jarábik, afirmó que ahora sobre los políticos ucranianos "pende constantemente la espada de Damocles".Las informaciones sobre corrupción de alto nivel en Ucrania aparecen con regularidad. El 22 de julio de 2025, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que eliminaba la independencia de dos organismos anticorrupción: la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP). Zelenski promulgó la ley. Sin embargo, después de que estallaran protestas en todo el país, declaró el 24 de julio que había acordado de inmediato una iniciativa legislativa contraria, que supuestamente reforzaría la independencia de ambos organismos.El Parlamento ucraniano aprobó el 31 de julio, en segunda lectura, el proyecto de ley para restablecer la independencia de la NABU y la SAP. Ese mismo día, Zelenski también lo promulgó.
https://noticiaslatam.lat/20260825/lucha-por-el-poder-y-corrupcion-rutinaria-que-supondra-para-zelenski-la-perdida-de-sus-aliados-1174790135.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0a/1175008351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dff67f12e7671ac2c7fbf0842f58d80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, ucrania, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), 🌍 europa, corrupción
política, ucrania, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), 🌍 europa, corrupción

"Espada de Damocles": más de 60 diputados ucranianos están bajo investigación, según medios

10:35 GMT 10.09.2026
© AP Photo / Vadym SarakhanLa Rada Suprema, parlamento ucraniano
La Rada Suprema, parlamento ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Síguenos en
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) está investigando a más de 60 diputados ucranianos, informaron medios de comunicación citando al jefe de la unidad de detectives del organismo, Aleksandr Abakúmov.
Según sus palabras, la NABU está investigando a un número tan elevado de legisladores que el ente se encuentra en una situación "bastante complicada".
"Porque, si su número aumenta, podrían reunir suficientes votos para modificar la legislación de Ucrania", señaló.
Por su parte, el exasesor político de la Unión Europea en Kiev, Balázs Jarábik, afirmó que ahora sobre los políticos ucranianos "pende constantemente la espada de Damocles".
Volodímir Zelenski - Sputnik Mundo, 1920, 25.08.2026
Internacional
Lucha por el poder y corrupción rutinaria: ¿qué supondrá para Zelenski la pérdida de sus aliados?
25 de agosto, 07:38 GMT
Las informaciones sobre corrupción de alto nivel en Ucrania aparecen con regularidad.
El 22 de julio de 2025, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que eliminaba la independencia de dos organismos anticorrupción: la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP). Zelenski promulgó la ley.
Sin embargo, después de que estallaran protestas en todo el país, declaró el 24 de julio que había acordado de inmediato una iniciativa legislativa contraria, que supuestamente reforzaría la independencia de ambos organismos.

El Parlamento ucraniano aprobó el 31 de julio, en segunda lectura, el proyecto de ley para restablecer la independencia de la NABU y la SAP. Ese mismo día, Zelenski también lo promulgó.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала