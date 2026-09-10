https://noticiaslatam.lat/20260910/espada-de-damocles-mas-de-60-diputados-ucranianos-estan-bajo-investigacion-segun-medios-1175008049.html
"Espada de Damocles": más de 60 diputados ucranianos están bajo investigación, según medios
"Espada de Damocles": más de 60 diputados ucranianos están bajo investigación, según medios
Sputnik Mundo
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) está investigando a más de 60 diputados ucranianos, informaron medios de... 10.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-10T10:35+0000
2026-09-10T10:35+0000
2026-09-10T10:35+0000
internacional
política
ucrania
oficina anticorrupción de ucrania (nabu)
🌍 europa
corrupción
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0a/1175008351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51f7dd4cd0cc1124ee7cecb517d86a7b.jpg
Según sus palabras, la NABU está investigando a un número tan elevado de legisladores que el ente se encuentra en una situación "bastante complicada".Por su parte, el exasesor político de la Unión Europea en Kiev, Balázs Jarábik, afirmó que ahora sobre los políticos ucranianos "pende constantemente la espada de Damocles".Las informaciones sobre corrupción de alto nivel en Ucrania aparecen con regularidad. El 22 de julio de 2025, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que eliminaba la independencia de dos organismos anticorrupción: la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP). Zelenski promulgó la ley. Sin embargo, después de que estallaran protestas en todo el país, declaró el 24 de julio que había acordado de inmediato una iniciativa legislativa contraria, que supuestamente reforzaría la independencia de ambos organismos.El Parlamento ucraniano aprobó el 31 de julio, en segunda lectura, el proyecto de ley para restablecer la independencia de la NABU y la SAP. Ese mismo día, Zelenski también lo promulgó.
https://noticiaslatam.lat/20260825/lucha-por-el-poder-y-corrupcion-rutinaria-que-supondra-para-zelenski-la-perdida-de-sus-aliados-1174790135.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0a/1175008351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dff67f12e7671ac2c7fbf0842f58d80.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, ucrania, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), 🌍 europa, corrupción
política, ucrania, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), 🌍 europa, corrupción
"Espada de Damocles": más de 60 diputados ucranianos están bajo investigación, según medios
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) está investigando a más de 60 diputados ucranianos, informaron medios de comunicación citando al jefe de la unidad de detectives del organismo, Aleksandr Abakúmov.
Según sus palabras, la NABU está investigando a un número tan elevado de legisladores que el ente se encuentra en una situación "bastante complicada".
"Porque, si su número aumenta, podrían reunir suficientes votos para modificar la legislación de Ucrania", señaló.
Por su parte, el exasesor político de la Unión Europea en Kiev, Balázs Jarábik, afirmó que ahora sobre los políticos ucranianos "pende constantemente la espada de Damocles".
Las informaciones sobre corrupción de alto nivel
en Ucrania aparecen con regularidad
.
El 22 de julio de 2025, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que eliminaba la independencia de dos organismos anticorrupción: la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP). Zelenski promulgó la ley.
Sin embargo, después de que estallaran protestas en todo el país, declaró el 24 de julio que había acordado de inmediato una iniciativa legislativa contraria, que supuestamente reforzaría la independencia de ambos organismos.
El Parlamento ucraniano aprobó el 31 de julio, en segunda lectura, el proyecto de ley para restablecer la independencia de la NABU y la SAP. Ese mismo día, Zelenski también lo promulgó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.