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"Espada de Damocles": más de 60 diputados ucranianos están bajo investigación, según medios

"Espada de Damocles": más de 60 diputados ucranianos están bajo investigación, según medios

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La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) está investigando a más de 60 diputados ucranianos, informaron medios de... 10.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-10T10:35+0000

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Según sus palabras, la NABU está investigando a un número tan elevado de legisladores que el ente se encuentra en una situación "bastante complicada".Por su parte, el exasesor político de la Unión Europea en Kiev, Balázs Jarábik, afirmó que ahora sobre los políticos ucranianos "pende constantemente la espada de Damocles".Las informaciones sobre corrupción de alto nivel en Ucrania aparecen con regularidad. El 22 de julio de 2025, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que eliminaba la independencia de dos organismos anticorrupción: la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP). Zelenski promulgó la ley. Sin embargo, después de que estallaran protestas en todo el país, declaró el 24 de julio que había acordado de inmediato una iniciativa legislativa contraria, que supuestamente reforzaría la independencia de ambos organismos.El Parlamento ucraniano aprobó el 31 de julio, en segunda lectura, el proyecto de ley para restablecer la independencia de la NABU y la SAP. Ese mismo día, Zelenski también lo promulgó.

https://noticiaslatam.lat/20260825/lucha-por-el-poder-y-corrupcion-rutinaria-que-supondra-para-zelenski-la-perdida-de-sus-aliados-1174790135.html

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