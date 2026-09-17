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Irán pide suspender la membresía de Estados Unidos en el OIEA
Irán pide suspender la membresía de Estados Unidos en el OIEA
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Irán pidió suspender la membresía de Estados Unidos en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), según una declaración de la misión permanente... 17.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-17T18:53+0000
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"¿Puede alguien afirmar seriamente y de buena fe que un Estado con un historial tan sombrío de violaciones sustanciales de las disposiciones del estatuto está cumpliendo con sus obligaciones? ¿Acaso no debería suspenderse la membresía de un país así, tal como exige el artículo XIX.B?", expresó un representante iraní.En su intervención durante la 70.ª sesión de la Conferencia General del OIEA, la parte iraní señaló que todos los miembros del organismo deben cumplir de buena fe las obligaciones que han asumido en virtud de su estatuto.Recordó que en 2025 y 2026 Estados Unidos llevó a cabo actos de agresión a gran escala contra Irán, "que constituyen una violación sustancial de la prohibición del uso de la fuerza, uno de los principios fundamentales de la ONU"."Además, cometieron numerosos crímenes de guerra, incluida la muerte de 168 menores inocentes de entre 7 y 12 años en una escuela primaria de Minab. Del mismo modo, EEUU, junto con el régimen israelí, llevó a cabo 18 oleadas de ataques contra instalaciones nucleares civiles iraníes sujetas a las salvaguardias", señaló el representante iraní.Agregó que, de acuerdo con las resoluciones de la Conferencia, estos ataques ilegales constituyen violaciones de los principios de la ONU, del derecho internacional y del estatuto del organismo.Teherán, que niega que su programa nuclear contenga componentes militares, respondió a las ofensivas israelíes con varias andanadas de misiles contra bases militares e importantes instalaciones del Estado hebreo.El pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.
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Irán pide suspender la membresía de Estados Unidos en el OIEA
Irán pidió suspender la membresía de Estados Unidos en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), según una declaración de la misión permanente iraní ante las organizaciones internacionales en Viena, en la que se destaca que Washington ha incumplido las disposiciones del estatuto del ente.
"¿Puede alguien afirmar seriamente y de buena fe que un Estado con un historial tan sombrío de violaciones sustanciales de las disposiciones del estatuto está cumpliendo con sus obligaciones? ¿Acaso no debería suspenderse la membresía de un país así, tal como exige el artículo XIX.B?", expresó un representante iraní.
En su intervención durante la 70.ª sesión de la Conferencia General del OIEA, la parte iraní señaló que todos los miembros del organismo deben cumplir de buena fe las obligaciones que han asumido en virtud de su estatuto.
"En conjunto, estas disposiciones dejan claro que el derecho a formar parte de la Junta [de Gobernadores del OIEA] no puede reducirse exclusivamente a la capacidad tecnológica", explicó el diplomático.
Recordó que en 2025 y 2026 Estados Unidos llevó a cabo actos de agresión a gran escala
contra Irán, "que constituyen una violación sustancial de la prohibición del uso de la fuerza, uno de los principios fundamentales de la ONU
".
12 de septiembre, 22:22 GMT
"Además, cometieron numerosos crímenes de guerra, incluida la muerte
de 168 menores
inocentes de entre 7 y 12 años en una escuela primaria de Minab. Del mismo modo, EEUU, junto con el régimen israelí, llevó a cabo 18 oleadas de ataques contra instalaciones nucleares civiles
iraníes sujetas a las salvaguardias", señaló el representante iraní.
Agregó que, de acuerdo con las resoluciones de la Conferencia, estos ataques ilegales constituyen violaciones de los principios de la ONU, del derecho internacional y del estatuto del organismo.
"Estas acciones contradicen claramente el principio de promover el uso pacífico de la energía nuclear", concluyó la misión permanente de Irán.
Teherán, que niega que su programa nuclear
contenga componentes militares, respondió a las ofensivas israelíes con varias andanadas de misiles contra bases militares e importantes instalaciones del Estado hebreo.
El pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán
en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní
.
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