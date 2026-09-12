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Pezeshkián: "Si los estadounidenses son guerreros, que enfrenten a nuestras valientes fuerzas militares"
Pezeshkián: "Si los estadounidenses son guerreros, que enfrenten a nuestras valientes fuerzas militares"
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Masoud Pezeshkián, presidente de Irán, hizo dicho pronunciamiento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual cuestionó los ataques... 12.09.2026, Sputnik Mundo
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"Si son humanos, ¿por qué negar a la gente el acceso al agua, la comida y los medicamentos. Nuestra gente no puede ser intimidada hasta la sumisión. Irán no se rendirá", añadió en su publicación.En días pasados, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baguer Galibaf, advirtió que cualquier agresión contra los intereses y la seguridad del país persa encontrará "una respuesta más contundente".
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Pezeshkián: "Si los estadounidenses son guerreros, que enfrenten a nuestras valientes fuerzas militares"

22:22 GMT 12.09.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaMasud Pezeshkián, presidente de Irán, durante la reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin, Moscú, Rusia, el 17 de enero de 2025
Masud Pezeshkián, presidente de Irán, durante la reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin, Moscú, Rusia, el 17 de enero de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2026
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Masoud Pezeshkián, presidente de Irán, hizo dicho pronunciamiento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual cuestionó los ataques contra infraestructura civil, los suministros de alimentos y los medios de subsistencia nacional.
"Si son humanos, ¿por qué negar a la gente el acceso al agua, la comida y los medicamentos. Nuestra gente no puede ser intimidada hasta la sumisión. Irán no se rendirá", añadió en su publicación.
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"Irán respondió de una manera sorprendente": el nuevo escenario ante EEUU e Israel
9 de septiembre, 23:30 GMT
En días pasados, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baguer Galibaf, advirtió que cualquier agresión contra los intereses y la seguridad del país persa encontrará "una respuesta más contundente".
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