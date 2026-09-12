Pezeshkián: "Si los estadounidenses son guerreros, que enfrenten a nuestras valientes fuerzas militares"

"Si son humanos, ¿por qué negar a la gente el acceso al agua, la comida y los medicamentos. Nuestra gente no puede ser intimidada hasta la sumisión. Irán no se rendirá", añadió en su publicación.En días pasados, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baguer Galibaf, advirtió que cualquier agresión contra los intereses y la seguridad del país persa encontrará "una respuesta más contundente".
Masoud Pezeshkián, presidente de Irán, hizo dicho pronunciamiento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual cuestionó los ataques contra infraestructura civil, los suministros de alimentos y los medios de subsistencia nacional.
"Si son humanos, ¿por qué negar a la gente el acceso al agua, la comida y los medicamentos. Nuestra gente no puede ser intimidada hasta la sumisión. Irán no se rendirá", añadió en su publicación.
En días pasados, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baguer Galibaf, advirtió que cualquier agresión contra los intereses y la seguridad del país persa encontrará "una respuesta más contundente".
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