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Rusia lanza un ataque masivo contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania

Rusia lanza un ataque masivo contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania

Sputnik Mundo

El ataque, que se llevó a cabo con drones kamikaze y misiles lanzados desde tierra, mar y aire, impactó instalaciones de la industria militar, siderúrgica y de... 27.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-27T09:10+0000

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He aquí la lista detallada de los objetivos alcanzados en Kiev y la región de Kiev:En otras regiones:La ofensiva rusa vuelve a poner en jaque la infraestructura portuaria de UcraniaLas FFAA de Rusia volvieron a atacar la infraestructura portuaria de Odesa, Chernomorsk y Reni, en el sur de Ucrania, utilizada para procesar cargas militares, así como instalaciones energéticas.Desde mediados de julio pasado, Rusia ataca a diario instalaciones portuarias del sur de Ucrania y naves implicadas en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro.

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