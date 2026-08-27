Rusia lanza un ataque masivo contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania
09:10 GMT 27.08.2026 (actualizado: 09:13 GMT 27.08.2026)
© Sputnik / Sergey Mirniy / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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El ataque, que se llevó a cabo con drones kamikaze y misiles lanzados desde tierra, mar y aire, impactó instalaciones de la industria militar, siderúrgica y de refinación de petróleo, así como centros logísticos en las ciudades de Kiev, Boríspol, Zaporozhie, Kremenchug, Krivói Rog e Ilichovka, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia.
He aquí la lista detallada de los objetivos alcanzados en Kiev y la región de Kiev:
Una planta de ensamblaje de drones, donde, entre otras cosas, se fabricaban municiones Hornet.
Centro de transporte y logística San-Park: un gran centro de almacenamiento y distribución de drones FPV de ataque.
Centro de transporte y logística Aleksandrovski: un gran centro donde se almacenaban componentes para drones.
En otras regiones:
En Zaporozhie y Krivói Rog: complejos metalúrgicos que suministran productos para la producción militar.
En la ciudad de Kremenchug: una refinería de petróleo que suministraba combustible a las FFAA de Ucrania.
La ofensiva rusa vuelve a poner en jaque la infraestructura portuaria de Ucrania
Las FFAA de Rusia volvieron a atacar la infraestructura portuaria de Odesa, Chernomorsk y Reni, en el sur de Ucrania, utilizada para procesar cargas militares, así como instalaciones energéticas.
En Ilichovka: una planta de ensamblaje de UAV y una planta de producción de salitre.
En los puertos de Odesa y Chernomorsk: 24 almacenes con material de uso militar.
En el puerto de Reni: instalaciones de infraestructura utilizadas para la descarga de cargamentos militares y combustible.
Instalaciones energéticas que garantizan el funcionamiento de los puertos, así como instalaciones de infraestructura de transporte utilizadas con fines militares.
Desde mediados de julio pasado, Rusia ataca a diario instalaciones portuarias del sur de Ucrania y naves implicadas en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro.
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