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Kiev "pone en juego la seguridad de Europa" al atacar la central nuclear de Zaporozhie, advierte Moscú
Kiev "pone en juego la seguridad de Europa" al atacar la central nuclear de Zaporozhie, advierte Moscú
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Los constantes bombardeos de Ucrania contra instalaciones de energía nuclear representan una amenaza para todo el continente europeo, subrayó la portavoz de la... 15.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-15T13:55+0000
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Calificó de "especialmente cínicos" este tipo de ataques, precisamente en el momento en que se celebra la reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Recordó el atentado mortal perpetrado en Ucrania el 11 de septiembre contra camiones cisterna con combustible diésel destinado a garantizar el abastecimiento eléctrico externo de la central, un suministro que es fundamental para el funcionamiento seguro de la misma."Kiev está, literalmente, jugando con fuego, poniendo en riesgo la seguridad de toda Europa", resaltó la vocera.Con este proceder, "el régimen de Kiev, que ha perdido el contacto con la realidad", lanza un "desafío abierto" a la comunidad internacional, opinó la alta diplomática rusa."Es evidente que los responsables occidentales que encubren los abusos y las atrocidades de Ucrania se están hundiendo cada vez más en el atolladero de las amenazas que genera Volodímir Zelenski", recordó.Por su parte, Moscú, a través del OIEA, informa y seguirá informando a la comunidad internacional sobre los ataques de Ucrania, y exhorta a la dirección del organismo a reaccionar de manera pertinente.
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Kiev "pone en juego la seguridad de Europa" al atacar la central nuclear de Zaporozhie, advierte Moscú
Los constantes bombardeos de Ucrania contra instalaciones de energía nuclear representan una amenaza para todo el continente europeo, subrayó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. En sus palabras, estos crímenes de Kiev buscan tapar los fracasos de sus militares en el frente.
"Al perder terreno ante los continuos reveses en el frente, las autoridades y las FFAA de Ucrania realizan acciones cada vez más temerarias y despiadadas, atacando prácticamente a diario la central nuclear rusa de Zaporozhie y su ciudad satélite, Energodar", recalcó Zajárova ante la prensa internacional.
Calificó de "especialmente cínicos" este tipo de ataques, precisamente en el momento en que se celebra la reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Recordó el atentado mortal perpetrado en Ucrania el 11 de septiembre contra camiones cisterna con combustible diésel destinado a garantizar el abastecimiento eléctrico externo de la central, un suministro que es fundamental para el funcionamiento seguro de la misma.
"Kiev está, literalmente, jugando con fuego, poniendo en riesgo la seguridad de toda Europa", resaltó la vocera.
Con este proceder, "el régimen de Kiev, que ha perdido el contacto con la realidad", lanza un "desafío abierto" a la comunidad internacional, opinó la alta diplomática rusa.
"Es evidente que los responsables occidentales que encubren los abusos y las atrocidades de Ucrania se están hundiendo cada vez más en el atolladero de las amenazas que genera Volodímir Zelenski", recordó.
Por su parte, Moscú, a través del OIEA, informa y seguirá informando a la comunidad internacional sobre los ataques de Ucrania
, y exhorta a la dirección del organismo a reaccionar de manera pertinente.
"Al fin y al cabo, junto con los especialistas rusos, bajo la mira de las FFAA de Ucrania también están los funcionarios del OIEA, a quienes el régimen de Kiev está dispuesto a sacrificar en cualquier momento", concluyó.
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