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Lo impensable se hizo realidad: Kiev ataca "casi a diario" las instalaciones nucleares, denuncia Rosatom

Lo impensable se hizo realidad: Kiev ataca "casi a diario" las instalaciones nucleares, denuncia Rosatom

Sputnik Mundo

Las instalaciones nucleares de Rusia son atacadas regularmente por las FFAA de Ucrania, informó el director general de la corporación Rosatom, Alexéi Lijachov... 14.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-14T11:20+0000

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Señaló que son precisamente las instalaciones nucleares rusas las que sufren ataques regulares, en concreto, por parte de Ucrania. Puso como ejemplo la escalada de los últimos meses en torno a la central nuclear de Zaporozhie, "que se encuentra en territorio de Rusia y es operada por ciudadanos rusos".El jefe de Rosatom enfatizó que las FFAA de Ucrania atacan no solo la central en sí y su infraestructura. Por ejemplo, en la ciudad satélite de la central, Energodar, los blancos de Kiev fueron viviendas, centros de salud, jardines infantiles, escuelas, tiendas, estaciones de bomberos y paradas de transporte público, detalló.Según el funcionario ruso, Moscú aprecia mucho la presencia en la central de Zaporozhie de los empleados del OIEA, quienes a menudo se exponen a situaciones de peligro. Sin embargo, el organismo internacional debería adoptar medidas más decididas ante las agresiones de Ucrania, opinó."Consideramos que, ante la dramática situación actual, el OIEA no solo debe limitarse a registrar los ataques y a alertar sobre el peligro, sino que también debe señalar claramente a los culpables de estos delitos", concluyó Lijachov.La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene 6.000 megavatios de potencia eléctrica total.En octubre de 2022, tras la incorporación de la región de Zaporozhie a Rusia, la planta pasó a ser propiedad rusa. A lo largo de los últimos cuatro años, los continuos ataques ucranianos contra las instalaciones de la central y sus alrededores han provocado, en más de una ocasión, cortes en el suministro eléctrico externo de esta planta y bajas humanas.

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