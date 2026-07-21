https://noticiaslatam.lat/20260721/el-asesinato-de-un-ingeniero-de-la-central-de-zaporozhie-a-manos-de-kiev-conduce-a-una-catastrofe-1174356394.html

El asesinato de un ingeniero de la central de Zaporozhie a manos de Kiev conduce a una catástrofe radiactiva", señala Moscú

El asesinato de un ingeniero de la central de Zaporozhie a manos de Kiev conduce a una catástrofe radiactiva", señala Moscú

Sputnik Mundo

El ataque terrorista ucraniano contra el ingeniero en jefe de la central nuclear de Zaporozhie, Alexandr Yákovlev, aumenta inevitablemente el peligro de una... 21.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-21T09:50+0000

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El ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporozhie falleció el 15 de julio en la ciudad de Energodar como consecuencia de un ataque de un dron ucraniano contra su automóvil. Junto con él murió el conductor, y un trabajador de la central resultó herido.Las autoridades rusas calificaron el ataque como un acto terrorista deliberado que puso en peligro la seguridad de miles de civiles.En las últimas semanas, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de junio la estación de bomberos de Energodar fue atacada por drones y, al día siguiente, los especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica registraron daños en el edificio y en varios vehículos de extinción de incendios, lo cual redujo considerablemente la capacidad operativa del establecimiento.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear.

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