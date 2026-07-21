https://noticiaslatam.lat/20260721/el-asesinato-de-un-ingeniero-de-la-central-de-zaporozhie-a-manos-de-kiev-conduce-a-una-catastrofe-1174356394.html
El asesinato de un ingeniero de la central de Zaporozhie a manos de Kiev conduce a una catástrofe radiactiva", señala Moscú
El asesinato de un ingeniero de la central de Zaporozhie a manos de Kiev conduce a una catástrofe radiactiva", señala Moscú
Sputnik Mundo
El ataque terrorista ucraniano contra el ingeniero en jefe de la central nuclear de Zaporozhie, Alexandr Yákovlev, aumenta inevitablemente el peligro de una... 21.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-21T09:50+0000
2026-07-21T09:50+0000
2026-07-21T09:50+0000
defensa
📰 ataques ucranianos a la central nuclear de zaporozhie
rodión miróshnik
alexandr yákovlev
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia
ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108795/33/1087953324_0:693:1935:1781_1920x0_80_0_0_3ef6fd4f13288da7bbab843ddce88aae.jpg
El ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporozhie falleció el 15 de julio en la ciudad de Energodar como consecuencia de un ataque de un dron ucraniano contra su automóvil. Junto con él murió el conductor, y un trabajador de la central resultó herido.Las autoridades rusas calificaron el ataque como un acto terrorista deliberado que puso en peligro la seguridad de miles de civiles.En las últimas semanas, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de junio la estación de bomberos de Energodar fue atacada por drones y, al día siguiente, los especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica registraron daños en el edificio y en varios vehículos de extinción de incendios, lo cual redujo considerablemente la capacidad operativa del establecimiento.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear.
https://noticiaslatam.lat/20260710/ataques-ucranianos-contra-la-planta-nuclear-de-zaporozhie-van-mas-alla-de-lo-razonable-denuncia-1174241701.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108795/33/1087953324_0:63:1936:1514_1920x0_80_0_0_d9ec058dcefd6af3710698292ff3fee3.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📰 ataques ucranianos a la central nuclear de zaporozhie, rodión miróshnik, alexandr yákovlev, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania
📰 ataques ucranianos a la central nuclear de zaporozhie, rodión miróshnik, alexandr yákovlev, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania
El asesinato de un ingeniero de la central de Zaporozhie a manos de Kiev conduce a una catástrofe radiactiva", señala Moscú
El ataque terrorista ucraniano contra el ingeniero en jefe de la central nuclear de Zaporozhie, Alexandr Yákovlev, aumenta inevitablemente el peligro de una catástrofe, se indica en el informe semanal del comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.
"El asesinato de especialistas clave que garantizan la seguridad nuclear y radiológica de la instalación constituye un intento de paralizar el sistema de control de la central nuclear y aumenta inevitablemente los riesgos de una catástrofe radiológica", enfatiza el informe.
El ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporozhie falleció el 15 de julio en la ciudad de Energodar como consecuencia de un ataque de un dron ucraniano contra su automóvil
. Junto con él murió el conductor, y un trabajador de la central resultó herido.
Las autoridades rusas calificaron el ataque como un acto terrorista deliberado que puso en peligro la seguridad de miles de civiles.
En las últimas semanas, Kiev intensificó sus ataques contra la planta
y las zonas aledañas. Así, el 30 de junio la estación de bomberos de Energodar fue atacada por drones
y, al día siguiente, los especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica registraron daños en el edificio y en varios vehículos de extinción de incendios, lo cual redujo considerablemente la capacidad operativa del establecimiento.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.