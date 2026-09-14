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Reportan explosión de petrolero con bandera de Panamá tras choque con minas en Ormuz

Reportan explosión de petrolero con bandera de Panamá tras choque con minas en Ormuz

Sputnik Mundo

El petrolero El Gaia intentaba atravesar una zona prohibida al sur del estrecho de Ormuz, según informó la agencia Tasnim citando a la Armada del Cuerpo de la... 14.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-14T22:14+0000

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"Los intentos por contener el incendio no tuvieron éxito y todo el petrolero ha sido envuelto en llamas", declaró la Armada del CGRI. La fuerza militar subrayó que los buques ya habían sido advertidos sobre el peligro de utilizar dicha ruta no autorizada.En ese sentido, se reiteró que el estrecho de Ormuz permanece bloqueado y bajo su control en medio de la continua agresión estadounidense.

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