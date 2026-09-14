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Reportan explosión de petrolero con bandera de Panamá tras choque con minas en Ormuz
Reportan explosión de petrolero con bandera de Panamá tras choque con minas en Ormuz
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El petrolero El Gaia intentaba atravesar una zona prohibida al sur del estrecho de Ormuz, según informó la agencia Tasnim citando a la Armada del Cuerpo de la... 14.09.2026, Sputnik Mundo
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"Los intentos por contener el incendio no tuvieron éxito y todo el petrolero ha sido envuelto en llamas", declaró la Armada del CGRI. La fuerza militar subrayó que los buques ya habían sido advertidos sobre el peligro de utilizar dicha ruta no autorizada.En ese sentido, se reiteró que el estrecho de Ormuz permanece bloqueado y bajo su control en medio de la continua agresión estadounidense.
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Reportan explosión de petrolero con bandera de Panamá tras choque con minas en Ormuz

22:14 GMT 14.09.2026
© AP Photo / Amirhosein KhorgooiEl estrecho de Ormuz
El estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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El petrolero El Gaia intentaba atravesar una zona prohibida al sur del estrecho de Ormuz, según informó la agencia Tasnim citando a la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
"Los intentos por contener el incendio no tuvieron éxito y todo el petrolero ha sido envuelto en llamas", declaró la Armada del CGRI. La fuerza militar subrayó que los buques ya habían sido advertidos sobre el peligro de utilizar dicha ruta no autorizada.
El estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2026
Internacional
El estrecho de Ormuz no se reabrirá esta semana, según el viceministro de Asuntos Exteriores iraní
26 de agosto, 01:40 GMT
En ese sentido, se reiteró que el estrecho de Ormuz permanece bloqueado y bajo su control en medio de la continua agresión estadounidense.
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