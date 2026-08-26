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El estrecho de Ormuz no reabrirá esta semana, según el viceministro de Asuntos Exteriores iraní

El estrecho de Ormuz no reabrirá esta semana, según el viceministro de Asuntos Exteriores iraní

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El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales del país persa, Kazem Gharibabadi, aclaró los detalles del acuerdo entre Irán y... 26.08.2026, Sputnik Mundo

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Puntos clave de las declaraciones de Gharibabadi:

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