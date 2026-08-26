El estrecho de Ormuz no reabrirá esta semana, según el viceministro de Asuntos Exteriores iraní
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El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales del país persa, Kazem Gharibabadi, aclaró los detalles del acuerdo entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz, subrayando que dicho acuerdo no implica una reapertura inmediata de la zona marítima, según informó la agencia Tasnim.
Puntos clave de las declaraciones de Gharibabadi:
El entendimiento con Omán y la reapertura de Ormuz son cuestiones distintas.
Gharibabadi afirmó que Ormuz es ahora una cuestión de seguridad nacional para Teherán y que es necesario realizar cambios fundamentales en las rutas de entrada y salida.
Según el acuerdo, la ruta de entrada al golfo Pérsico discurrirá por aguas iraníes, mientras que la de salida pasará por aguas territoriales de Omán. En ambas, los buques transitarán por aguas de la nación persa.
El funcionario describió la nueva ruta como "una autopista de doble sentido", con una anchura total de unas siete millas (11,26 kilómetros), la cual será provisional. En los siguientes 30 a 60 días, se discutirá el tema para abrir un nuevo camino de tráfico marítimo.
La ruta sur a través de Ormuz quedará cerrada y el asunto se notificará a la Organización Marítima Internacional. Si no se cumple las exigencias de Teherán, la zona seguirá bloqueada.
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