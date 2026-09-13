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Las FFAA rusas liberan una localidad y abaten más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates

Las FFAA rusas liberan una localidad y abaten más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las tropas rusas establecieron el control sobre la localidad de Cherniakov, en la región de Járkov, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia. La cartera... 13.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-13T18:43+0000

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Asimismo, las tropas rusas continúan estrechando el cerco alrededor de las formaciones enemigas rodeadas en la región de Járkov, al mismo tiempo que prosiguen ampliando la zona exterior de control, reza el informe.En lo que respecta a las bajas ucranianas, desglosadas según las zonas de operaciones, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de acción del grupo Centro, con más de 420 militares.A estas se suman hasta 285 efectivos en la zona del grupo Este, 230 en la del grupo Norte, 220 en la del grupo Oeste, 205 en la del grupo Sur y hasta 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura logística, de transporte, energética y de combustible de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, talleres de fabricación de aeronaves no tripuladas y sistemas robotizados terrestres, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.La defensa antiaérea rusa derribó siete bombas aéreas guiadas, dos proyectiles del sistema Himars y 902 drones en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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