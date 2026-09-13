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Las FFAA rusas liberan una localidad y abaten más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates
Las FFAA rusas liberan una localidad y abaten más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates
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Las tropas rusas establecieron el control sobre la localidad de Cherniakov, en la región de Járkov, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia. La cartera... 13.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-13T18:43+0000
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Asimismo, las tropas rusas continúan estrechando el cerco alrededor de las formaciones enemigas rodeadas en la región de Járkov, al mismo tiempo que prosiguen ampliando la zona exterior de control, reza el informe.En lo que respecta a las bajas ucranianas, desglosadas según las zonas de operaciones, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de acción del grupo Centro, con más de 420 militares.A estas se suman hasta 285 efectivos en la zona del grupo Este, 230 en la del grupo Norte, 220 en la del grupo Oeste, 205 en la del grupo Sur y hasta 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura logística, de transporte, energética y de combustible de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, talleres de fabricación de aeronaves no tripuladas y sistemas robotizados terrestres, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.La defensa antiaérea rusa derribó siete bombas aéreas guiadas, dos proyectiles del sistema Himars y 902 drones en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Las FFAA rusas liberan una localidad y abaten más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates
Las tropas rusas establecieron el control sobre la localidad de Cherniakov, en la región de Járkov, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia. La cartera militar estimó en torno a 1.405 las bajas que el Ejército ucraniano sufrió a lo largo de la última jornada.
"Como resultado de operaciones activas, la localidad de Cherniakov, en la región de Járkov, pasó bajo control de las fuerzas rusas", reporta el ente castrense.
Asimismo, las tropas rusas continúan estrechando el cerco alrededor de las formaciones enemigas rodeadas en la región de Járkov, al mismo tiempo que prosiguen ampliando la zona exterior de control, reza el informe.
En lo que respecta a las bajas ucranianas, desglosadas según las zonas de operaciones, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de acción del grupo Centro, con más de 420 militares.
A estas se suman hasta 285 efectivos en la zona del grupo Este, 230 en la del grupo Norte, 220 en la del grupo Oeste, 205 en la del grupo Sur y hasta 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
4 de septiembre, 12:50 GMT
Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura logística, de transporte, energética y de combustible de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, talleres de fabricación de aeronaves no tripuladas
y sistemas robotizados terrestres
, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas
.
La defensa antiaérea rusa derribó siete
bombas aéreas guiadas, dos
proyectiles del sistema Himars
y 902
drones en las últimas 24 horas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev
y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 234.975 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.912 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.777 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.444 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 71.789 vehículos militares especiales.
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