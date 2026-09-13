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Canciller de Brasil resalta la relevancia de los BRICS "en un momento en que el mundo es tan inestable"
Canciller de Brasil resalta la relevancia de los BRICS "en un momento en que el mundo es tan inestable"
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El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, destacó la importancia de un nuevo encuentro del bloque en declaraciones a un medio británico, esto... 13.09.2026, Sputnik Mundo
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"El mero hecho de que los líderes de los BRICS se reúnan es muy importante en un momento en que el mundo es tan inestable y existen grandes desafíos para el multilateralismo", dijo el canciller, quien viajó a Nueva Delhi para participar en el evento en representación del presidente Luis Inácio Lula da Silva.El jefe de la diplomacia del país sudamericano dijo además que el bloque, del que Brasil es uno de los miembros fundadores junto a Rusia, China y la India, busca no solo profundizar su coordinación política, sino también su integración comercial y de sus capacidades productivas, tecnológicas, financieras e industriales.
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Canciller de Brasil resalta la relevancia de los BRICS "en un momento en que el mundo es tan inestable"

22:11 GMT 13.09.2026
© POOL / Acceder al contenido multimediaMauro Vieira, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil
Mauro Vieira, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 13.09.2026
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El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, destacó la importancia de un nuevo encuentro del bloque en declaraciones a un medio británico, esto en el marco de la XVIII Cumbre de los BRICS.
"El mero hecho de que los líderes de los BRICS se reúnan es muy importante en un momento en que el mundo es tan inestable y existen grandes desafíos para el multilateralismo", dijo el canciller, quien viajó a Nueva Delhi para participar en el evento en representación del presidente Luis Inácio Lula da Silva.
El primer ministro de la India, Narendra Modi - Sputnik Mundo, 1920, 13.09.2026
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Modi llama a dar pasos prácticos para cumplir los acuerdos alcanzados durante la XVIII Cumbre de los BRICS
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El jefe de la diplomacia del país sudamericano dijo además que el bloque, del que Brasil es uno de los miembros fundadores junto a Rusia, China y la India, busca no solo profundizar su coordinación política, sino también su integración comercial y de sus capacidades productivas, tecnológicas, financieras e industriales.
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