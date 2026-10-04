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EN VIVO: Brasil va a las urnas: unos 160 millones de electores eligen al presidente y a nuevas autoridades
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https://noticiaslatam.lat/20261004/brasil-va-a-las-urnas-unos-160-millones-de-electores-eligen-al-presidente-y-a-nuevas-autoridades-1175302291.html
Brasil va a las urnas: unos 160 millones de electores eligen al presidente y a nuevas autoridades
Brasil va a las urnas: unos 160 millones de electores eligen al presidente y a nuevas autoridades
Sputnik Mundo
Casi 159 millones de electores van a las urnas en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil para elegir al mandatario, vicepresidente, miembros... 04.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-04T11:04+0000
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américa latina
política
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Sputnik ofrece una cobertura en directo de las elecciones en Brasil.¿A quién eligen?Candidatos presidenciales:Los comicios presidenciales y para gobernador se rigen por un sistema mayoritario: para ganar en primera vuelta es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos. Si ningún candidato alcanza ese umbral, en la respectiva contienda se celebrará una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados.
https://noticiaslatam.lat/20261002/brasil-elige-presidente-lula-y-flavio-bolsonaro-llegan-a-las-urnas-en-una-votacion-polarizada-1175280061.html
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política, brasil, elecciones, comicios
política, brasil, elecciones, comicios

Brasil va a las urnas: unos 160 millones de electores eligen al presidente y a nuevas autoridades

11:04 GMT 04.10.2026
© AP Photo / Eraldo PeresLos coordinadores de los centros de votación terminan de instalar una máquina de votación electrónica en un colegio electoral antes de las elecciones generales del domingo en Brasilia, Brasil
Los coordinadores de los centros de votación terminan de instalar una máquina de votación electrónica en un colegio electoral antes de las elecciones generales del domingo en Brasilia, Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
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Casi 159 millones de electores van a las urnas en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil para elegir al mandatario, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores y parlamentarios regionales. Si ningún candidato alcanza la mayoría requerida, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre.
Sputnik ofrece una cobertura en directo de las elecciones en Brasil.

¿A quién eligen?

Presidente y vicepresidente
27 gobernadores
54 senadores
513 diputados federales
1059 diputados estatales
Candidatos presidenciales:
Luiz Inacio Lula da Silva — actual mandatario, Partido de los Trabajadores.
Flavio Bolsonaro — senador Federal por Río de Janeiro, Partido Liberal.
Renan Santos — activista político, Partido Misión.
Hertz Dias — político, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado.
Edmilson Costa — político, Partido Comunista Brasileño.
Clariana Barao — política, Democracia Cristiana.
Pablo Marcal — político y influencer digital, Partido Renovador Laborista Brasileño.
Rui Costa Pimenta — político, Partido de la Causa Obrera.
Romeu Zema — exgobernador de Minas Gerais, Partido Nuevo.
Wilson Grassi — cantante, veterinario y político, Demócratas.
Ronaldo Caiado — exgobernador del estado de Goiás y exdiputado federal, Partido Social Democrático.
Augusto Cury — médico y psiquiatra, Avante.
Samara Martins — dentista, Unidad Popular.
Los comicios presidenciales y para gobernador se rigen por un sistema mayoritario: para ganar en primera vuelta es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos. Si ningún candidato alcanza ese umbral, en la respectiva contienda se celebrará una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados.
Brasil elige presidente: Lula y Flávio Bolsonaro llegan a las urnas en una votación polarizada - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
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Brasil elige presidente: Lula y Flavio Bolsonaro llegan a las urnas en una votación polarizada
2 de octubre, 20:30 GMT
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