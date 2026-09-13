https://noticiaslatam.lat/20260913/el-grupo-brics-reafirma-su-relevancia-estrategica-y-expansion-en-su-aniversario-afirma-un-medio-1175046286.html

El grupo BRICS reafirma su relevancia estratégica y expansión en su aniversario, afirma un medio

El grupo BRICS reafirma su relevancia estratégica y expansión en su aniversario, afirma un medio

Sputnik Mundo

En el marco de la XVIII Cumbre que se celebra en Nueva Deli, una editorial publicada por el diario chino 'Global Times' sostiene que el mecanismo de... 13.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-13T06:02+0000

2026-09-13T06:02+0000

2026-09-13T06:02+0000

internacional

brics

xi jinping

xviii cumbre de los brics en india (2026)

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175045530_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_60717dab536571d7c3f740e669fa096a.jpg

Según argumenta el medio, la participación del presidente chino Xi Jinping en el encuentro multilateral resulta determinante para trazar el rumbo de desarrollo de alta calidad del grupo, sosteniendo que la comunidad internacional observa con alta expectativa la propuesta de Pekín para fortalecer la gobernanza global en un momento histórico que coincide con los 20 años de trayectoria de la asociación.En su análisis, la publicación recuerda que, pese a las predicciones de declive o los intentos externos por generar divisiones, la alianza de los BRICS se ha transformado desde los cuatro miembros iniciales hasta el actual formato ampliado gracias a sus principios de apertura, inclusión y beneficio mutuo, lo que le ha permitido posicionarse como un actor central dentro del sur global.Asimismo, el medio afirma que el gigante asiático actúa como una de las anclas de la cooperación de los BRICS", destacando iniciativas previas impulsadas por la Administración Xi Jinping, como el modelo BRICS + y la creación del Nuevo Banco de Desarrollo en Shanghái, aportaciones que, de acuerdo con la tesis del diario chino, han ampliado la influencia diplomática y económica de la alianza a escala internacional.El medio enfatiza además que las tensiones geopolíticas, el proteccionismo y el unilateralismo global de Washington han acrecentado el valor estratégico de los BRICS para el resto del mundo. Como prueba de este fenómeno, el artículo destaca la creciente aspiración de diversas naciones por incorporarse como miembros o socios estratégicos de la estructura multilateral.Mirando hacia el futuro, la publicación remarca que la presidencia rotatoria que asumirá China en 2027 servirá para profundizar la alineación de las estrategias de desarrollo global a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, así como proyectos multilaterales orientados a la economía digital, el desarrollo ambiental y la reducción de la pobreza.El artículo concluye afirmando que, al cumplir dos décadas de existencia, la versión ampliada de los BRICS debe consolidar un bloque todavía más unido y pragmático, con el objetivo de seguir siendo una fuerza estabilizadora con la capacidad de aportar mayor certidumbre y dinamismo en el escenario internacional contemporáneo.

https://noticiaslatam.lat/20260912/el-prestigio-y-la-influencia-de-los-brics-en-el-mundo-no-dejan-de-crecer-precisa-putin-1175043257.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, xi jinping, xviii cumbre de los brics en india (2026), política