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Cumbre BRICS en Nueva Deli: agenda, prioridades de la presidencia india y rol del sur global

Cumbre BRICS en Nueva Deli: agenda, prioridades de la presidencia india y rol del sur global

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El 12 y 13 de septiembre se celebrará en Nueva Deli la XVIII Cumbre de los BRICS bajo la presidencia de India. La reunión reunirá a los líderes de los 11... 11.09.2026, Sputnik Mundo

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Quiénes integran los BRICS12 de septiembreSe celebrará la sesión de los líderes de los países BRICS. Debatirán las iniciativas de la presidencia india y el fortalecimiento ulterior de la asociación estratégica. En la agenda figuran cuestiones de política y seguridad, economía y finanzas, vínculos culturales y humanitarios, así como problemas internacionales y regionales actuales.13 de septiembreEse día está prevista una sesión ampliada. Participarán representantes de los países miembros y socios de los BRICS, Estados invitados y organizaciones internacionales. Se espera que los principales acuerdos queden recogidos en el documento final de la cumbre.Prioridades claveLa presidencia india pone el acento en la cooperación práctica. Entre las prioridades principales de Nueva Deli figuran:Otro eje será el refuerzo del papel del sur global: India aboga por una mayor representación de los países en desarrollo en las instituciones internacionales y por la reforma de la arquitectura financiera mundial. Nueva Deli asigna un papel importante en este proceso al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que financia proyectos de infraestructura y sostenibles.Qué son los BRICSLa agrupación desarrolla la cooperación en economía, finanzas, energía y tecnologías, al tiempo que aboga por un sistema de relaciones internacionales más representativo. En conjunto, los países BRICS representan alrededor del 49% de la población mundial, el 40% del PIB mundial y el 26% del comercio internacional.El mandatario ruso, Vladímir Putin, lo resumió así en el X Foro Parlamentario de los BRICS de 2024.

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