Cumbre BRICS en Nueva Deli: agenda, prioridades de la presidencia india y rol del sur global
© AP Photo / Manish SwarupAgentes de seguridad montan guardia junto a pancartas de la cumbre de los BRICS con imágenes del primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, en Nueva Deli, India, el 11 de septiembre de 2026
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El 12 y 13 de septiembre se celebrará en Nueva Deli la XVIII Cumbre de los BRICS bajo la presidencia de India. La reunión reunirá a los líderes de los 11 Estados miembros de la agrupación, así como a representantes de países socios y Estados invitados. Este año los BRICS celebran el 20.º aniversario de su cooperación.
Quiénes integran los BRICS
Brasil — fundador
Rusia — fundador
India — fundador
China — fundador
Sudáfrica — miembro desde 2011
Egipto — miembro desde 2024
Etiopía — miembro desde 2024
Irán — miembro desde 2024
Emiratos Árabes Unidos — miembro desde 2024
Indonesia — miembro desde 2025
Arabia Saudita — miembro desde 2024, pero aún no se han completado los procedimientos internos.
12 de septiembre
Se celebrará la sesión de los líderes de los países BRICS. Debatirán las iniciativas de la presidencia india y el fortalecimiento ulterior de la asociación estratégica. En la agenda figuran cuestiones de política y seguridad, economía y finanzas, vínculos culturales y humanitarios, así como problemas internacionales y regionales actuales.
13 de septiembre
Ese día está prevista una sesión ampliada. Participarán representantes de los países miembros y socios de los BRICS, Estados invitados y organizaciones internacionales. Se espera que los principales acuerdos queden recogidos en el documento final de la cumbre.
Prioridades clave
La presidencia india pone el acento en la cooperación práctica. Entre las prioridades principales de Nueva Deli figuran:
comercio e inversiones,
cadenas de suministro sostenibles,
pagos en monedas nacionales,
pagos transfronterizos,
comercio digital,
financiación de pequeñas y medianas empresas,
inteligencia artificial y nuevas tecnologías,
seguridad energética y alimentaria.
Otro eje será el refuerzo del papel del sur global: India aboga por una mayor representación de los países en desarrollo en las instituciones internacionales y por la reforma de la arquitectura financiera mundial. Nueva Deli asigna un papel importante en este proceso al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que financia proyectos de infraestructura y sostenibles.
Qué son los BRICS
Los BRICS son una agrupación de los mayores países del sur global. Hoy el formato económico de la agrupación se ha transformado en una de las plataformas en las que se configura la idea de un orden mundial más multipolar.
La agrupación desarrolla la cooperación en economía, finanzas, energía y tecnologías, al tiempo que aboga por un sistema de relaciones internacionales más representativo. En conjunto, los países BRICS representan alrededor del 49% de la población mundial, el 40% del PIB mundial y el 26% del comercio internacional.
El mandatario ruso, Vladímir Putin, lo resumió así en el X Foro Parlamentario de los BRICS de 2024.
"Los BRICS son uno de los elementos clave del orden mundial multipolar en formación, que refleja cada vez más los intereses y las aspiraciones de los Estados del sur global, del Este y de nuestros partidarios en todo el mundo"
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