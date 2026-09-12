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Rusia descarta una pausa en la operación militar especial para negociar sobre Ucrania, declara la Cancillería rusa
Rusia descarta una pausa en la operación militar especial para negociar sobre Ucrania, declara la Cancillería rusa
Sputnik Mundo
Moscú está abierta a negociar una solución al conflicto ucraniano, pero no suspenderá la operación militar especial en el transcurso de las conversaciones... 12.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-12T18:03+0000
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Asimismo, el canciller comentó la reciente declaración de Volodímir Zelenski, en la que propuso celebrar una reunión con el presidente de Rusia en EEUU, al recordar que podría ir a Moscú con ese objetivo."[Zelenski] viaja constantemente, casi no está en casa. Y nosotros, en casa, tenemos asuntos que resolver", sostuvo.En este contexto, el canciller ruso señaló que la invitación a Zelenski a que visite Moscú "es un gran gesto de buena voluntad" por parte de Rusia.Anteriormente, los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieron un encuentro con Putin durante una visita a la capital rusa. La cuestión de la crisis ucraniana centró sus conversaciones. En Moscú valoraron positivamente los resultados de la reunión, mientras que en Washington destacaron "avances sustanciales" en las negociaciones sobre Ucrania.
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Rusia descarta una pausa en la operación militar especial para negociar sobre Ucrania, declara la Cancillería rusa
Moscú está abierta a negociar una solución al conflicto ucraniano, pero no suspenderá la operación militar especial en el transcurso de las conversaciones, notó a medios rusos el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov. También respondió a la sugerencia de Volodímir Zelenski de sostener una reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en EEUU.
"Seguimos dispuestos a negociar, pero durante el período de las negociaciones no vamos a detener la operación militar especial", indicó.
Asimismo, el canciller comentó la reciente declaración de Volodímir Zelenski, en la que propuso celebrar una reunión con el presidente de Rusia en EEUU, al recordar que podría ir a Moscú con ese objetivo.
"[Zelenski] viaja constantemente, casi no está en casa. Y nosotros, en casa, tenemos asuntos que resolver", sostuvo.
En este contexto, el canciller ruso señaló que la invitación a Zelenski a que visite Moscú "es un gran gesto de buena voluntad" por parte de Rusia.
Anteriormente, los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieron un encuentro con Putin
durante una visita a la capital rusa. La cuestión de la crisis ucraniana centró sus conversaciones. En Moscú valoraron positivamente
los resultados de la reunión, mientras que en Washington destacaron "avances sustanciales"
en las negociaciones sobre Ucrania.
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