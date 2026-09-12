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Rusia descarta una pausa en la operación militar especial para negociar sobre Ucrania, declara la Cancillería rusa

Rusia descarta una pausa en la operación militar especial para negociar sobre Ucrania, declara la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

Moscú está abierta a negociar una solución al conflicto ucraniano, pero no suspenderá la operación militar especial en el transcurso de las conversaciones... 12.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-12T18:03+0000

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Asimismo, el canciller comentó la reciente declaración de Volodímir Zelenski, en la que propuso celebrar una reunión con el presidente de Rusia en EEUU, al recordar que podría ir a Moscú con ese objetivo."[Zelenski] viaja constantemente, casi no está en casa. Y nosotros, en casa, tenemos asuntos que resolver", sostuvo.En este contexto, el canciller ruso señaló que la invitación a Zelenski a que visite Moscú "es un gran gesto de buena voluntad" por parte de Rusia.Anteriormente, los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieron un encuentro con Putin durante una visita a la capital rusa. La cuestión de la crisis ucraniana centró sus conversaciones. En Moscú valoraron positivamente los resultados de la reunión, mientras que en Washington destacaron "avances sustanciales" en las negociaciones sobre Ucrania.

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