https://noticiaslatam.lat/20260912/rusia-confia-en-que-los-esfuerzos-de-paz-de-eeuu-den-frutos-declaran-desde-el-kremlin-1175041028.html

Rusia confía en que los esfuerzos de paz de EEUU den frutos, declaran desde el Kremlin

Rusia confía en que los esfuerzos de paz de EEUU den frutos, declaran desde el Kremlin

Sputnik Mundo

EEUU ha vuelto a intensificar su labor en la búsqueda de paz en torno al conflicto ucraniano, compartió a medios rusos el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 12.09.2026, Sputnik Mundo

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Rusia espera que los esfuerzos de paz de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania, que se han intensificado recientemente, den resultados, mencionó el portavoz presidencial ruso.Asimismo, Moscú detecta interés por parte del sector empresarial en reactivar la cooperación entre Rusia y Estados Unidos, afirmó Peskov. El funcionario señaló que Moscú entiende que ambos países se beneficiarán si se reanuda la colaboración económico-comercial con Washington, aunque asume que actualmente esta no existe.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260909/el-kremlin-ve-la-posibilidad-de-celebrar-una-cumbre-entre-rusia-china-y-eeuu-en-el-marco-de-la-apec-1174995034.html

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