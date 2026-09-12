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Gobernanza global justa y multipolaridad: los países de los BRICS aprueban la Declaración de Nueva Deli

Gobernanza global justa y multipolaridad: los países de los BRICS aprueban la Declaración de Nueva Deli

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Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del grupo BRICS adoptaron la Declaración de Nueva Deli de la XVIII Cumbre de la asociación, declaró el... 12.09.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario agregó que el documento contiene unas directrices claras que deben marcar el rumbo de los esfuerzos de la asociación.Declaración de Nueva Deli: puntos claveLos países en desarrollo deben intensificar el diálogo para construir una gobernanza mundial justa, señala el documento adoptado al término de la cumbre. Los Estados de los BRICS reafirmaron su compromiso con la reforma y el perfeccionamiento de este sistema.El grupo de los BRICS también se comprometió a apoyar a la ONU en el cumplimiento de su mandato.Además, los participantes de la cumbre se pronunciaron en contra de las sanciones unilaterales que contradicen el derecho internacional. En particular, los líderes de los Estados miembros del grupo de los BRICS expresaron su preocupación por el endurecimiento del bloqueo contra Cuba. Asimismo, señalaron la necesidad de levantar las sanciones contra la nación caribeña.La asociación destacó el papel del sur global como motor de cambios positivos frente a los graves desafíos internacionales. La multipolaridad amplía las oportunidades de los países en desarrollo para participar en una globalización económica justa, subraya la declaración. Los líderes de los BRICS respaldaron los esfuerzos del Consejo Empresarial para desarrollar los vínculos comerciales y económicos, así como las cadenas de suministro dentro de la asociación."Tomamos nota del trabajo para estudiar la interoperabilidad transfronteriza de los canales de pago y de intercambio de información financiera, así como de los debates sobre la facilitación de las liquidaciones de operaciones comerciales y de inversión mediante el uso de las monedas nacionales de los países BRICS, respetando las prioridades nacionales y teniendo en cuenta que no existe un enfoque universal", agrega el texto.Al igual que en declaraciones anteriores, los mandatarios reafirmaron su compromiso con la lucha contra todas las manifestaciones del terrorismo. Condenaron enérgicamente cualquier acto de terrorismo por ser criminal e injustificable, independientemente de sus motivaciones, del momento o lugar en que se cometa y de quién lo perpetre.Otros puntos del documento:La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.El grupo de los BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025. Arabia Saudita es miembro desde 2024, pero aún no se han completado los procedimientos internos.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de este grupo de alcance global.Los países de los BRICS representan el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial y el 45% de la población global.

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