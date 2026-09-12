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Gobernanza global justa y multipolaridad: los países de los BRICS aprueban la Declaración de Nueva Deli
Gobernanza global justa y multipolaridad: los países de los BRICS aprueban la Declaración de Nueva Deli
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Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del grupo BRICS adoptaron la Declaración de Nueva Deli de la XVIII Cumbre de la asociación, declaró el... 12.09.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario agregó que el documento contiene unas directrices claras que deben marcar el rumbo de los esfuerzos de la asociación.Declaración de Nueva Deli: puntos claveLos países en desarrollo deben intensificar el diálogo para construir una gobernanza mundial justa, señala el documento adoptado al término de la cumbre. Los Estados de los BRICS reafirmaron su compromiso con la reforma y el perfeccionamiento de este sistema.El grupo de los BRICS también se comprometió a apoyar a la ONU en el cumplimiento de su mandato.Además, los participantes de la cumbre se pronunciaron en contra de las sanciones unilaterales que contradicen el derecho internacional. En particular, los líderes de los Estados miembros del grupo de los BRICS expresaron su preocupación por el endurecimiento del bloqueo contra Cuba. Asimismo, señalaron la necesidad de levantar las sanciones contra la nación caribeña.La asociación destacó el papel del sur global como motor de cambios positivos frente a los graves desafíos internacionales. La multipolaridad amplía las oportunidades de los países en desarrollo para participar en una globalización económica justa, subraya la declaración. Los líderes de los BRICS respaldaron los esfuerzos del Consejo Empresarial para desarrollar los vínculos comerciales y económicos, así como las cadenas de suministro dentro de la asociación."Tomamos nota del trabajo para estudiar la interoperabilidad transfronteriza de los canales de pago y de intercambio de información financiera, así como de los debates sobre la facilitación de las liquidaciones de operaciones comerciales y de inversión mediante el uso de las monedas nacionales de los países BRICS, respetando las prioridades nacionales y teniendo en cuenta que no existe un enfoque universal", agrega el texto.Al igual que en declaraciones anteriores, los mandatarios reafirmaron su compromiso con la lucha contra todas las manifestaciones del terrorismo. Condenaron enérgicamente cualquier acto de terrorismo por ser criminal e injustificable, independientemente de sus motivaciones, del momento o lugar en que se cometa y de quién lo perpetre.Otros puntos del documento:La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.El grupo de los BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025. Arabia Saudita es miembro desde 2024, pero aún no se han completado los procedimientos internos.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de este grupo de alcance global.Los países de los BRICS representan el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial y el 45% de la población global.
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Gobernanza global justa y multipolaridad: los países de los BRICS aprueban la Declaración de Nueva Deli

14:39 GMT 12.09.2026
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaNarendra Modi, primer ministro de la India, durante la XVIII Cumbre de los BRICS en Nueva Deli, India
Narendra Modi, primer ministro de la India, durante la XVIII Cumbre de los BRICS en Nueva Deli, India - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2026
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Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del grupo BRICS adoptaron la Declaración de Nueva Deli de la XVIII Cumbre de la asociación, declaró el primer ministro de la India, Narendra Modi. El diálogo, la cooperación leal y el sur global como motor del desarrollo figuran entre los puntos significativos del documento.

"La Declaración de Nueva Deli se adopta por consenso", anunció.

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El mandatario agregó que el documento contiene unas directrices claras que deben marcar el rumbo de los esfuerzos de la asociación.

Declaración de Nueva Deli: puntos clave

Los países en desarrollo deben intensificar el diálogo para construir una gobernanza mundial justa, señala el documento adoptado al término de la cumbre. Los Estados de los BRICS reafirmaron su compromiso con la reforma y el perfeccionamiento de este sistema.
"Coincidimos en que, en el contexto de las realidades actuales de un mundo multipolar, es de suma importancia que los países en desarrollo intensifiquen sus esfuerzos para promover el diálogo y las consultas con el fin de lograr una gobernanza mundial más justa y equitativa, así como relaciones interestatales mutuamente beneficiosas", señala el texto.
El grupo de los BRICS también se comprometió a apoyar a la ONU en el cumplimiento de su mandato.
Agentes de seguridad montan guardia junto a pancartas de la cumbre de los BRICS con imágenes del primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, en Nueva Deli, India, el 11 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2026
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Cumbre BRICS en Nueva Deli: agenda, prioridades de la presidencia india y rol del sur global
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Además, los participantes de la cumbre se pronunciaron en contra de las sanciones unilaterales que contradicen el derecho internacional.
En particular, los líderes de los Estados miembros del grupo de los BRICS expresaron su preocupación por el endurecimiento del bloqueo contra Cuba. Asimismo, señalaron la necesidad de levantar las sanciones contra la nación caribeña.
"Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de Cuba debido al endurecimiento de las medidas de bloqueo unilateral contra el país, sus efectos adversos sobre la economía y el abastecimiento energético de Cuba, así como por las alarmantes repercusiones humanitarias que esto tiene para el pueblo cubano. A este respecto, reiteramos la necesidad de poner fin a las medidas económicas, comerciales y financieras contra Cuba", reza el documento.
La asociación destacó el papel del sur global como motor de cambios positivos frente a los graves desafíos internacionales. La multipolaridad amplía las oportunidades de los países en desarrollo para participar en una globalización económica justa, subraya la declaración.
Los líderes de los BRICS respaldaron los esfuerzos del Consejo Empresarial para desarrollar los vínculos comerciales y económicos, así como las cadenas de suministro dentro de la asociación.
"Tomamos nota del trabajo para estudiar la interoperabilidad transfronteriza de los canales de pago y de intercambio de información financiera, así como de los debates sobre la facilitación de las liquidaciones de operaciones comerciales y de inversión mediante el uso de las monedas nacionales de los países BRICS, respetando las prioridades nacionales y teniendo en cuenta que no existe un enfoque universal", agrega el texto.
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Al igual que en declaraciones anteriores, los mandatarios reafirmaron su compromiso con la lucha contra todas las manifestaciones del terrorismo. Condenaron enérgicamente cualquier acto de terrorismo por ser criminal e injustificable, independientemente de sus motivaciones, del momento o lugar en que se cometa y de quién lo perpetre.

Otros puntos del documento:

Los BRICS señalaron la necesidad de reforzar la seguridad energética y garantizar la continuidad de suministros de recursos energéticos.
La asociación instó a garantizar la representación de Palestina en todas las organizaciones internacionales y declararon su apoyo a la plena membresía de Palestina en la ONU.
También expresó su preocupación por la situación en la Franja de Gaza y condenaron los intentos de politizar la ayuda humanitaria destinada a los palestinos.
Los líderes de los BRICS destacaron la necesidad de garantizar el uso pacífico de las tecnologías espaciales.
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La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.
El grupo de los BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025. Arabia Saudita es miembro desde 2024, pero aún no se han completado los procedimientos internos.
A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de este grupo de alcance global.
Los países de los BRICS representan el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial y el 45% de la población global.
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