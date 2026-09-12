https://noticiaslatam.lat/20260912/china-presidira-los-brics-en-2027-y-celebrara-la-xix-cumbre-del-grupo-anuncia-xi-jinping-1175041976.html
China presidirá los BRICS en 2027 y celebrará la XIX Cumbre del grupo, anuncia Xi Jinping
China presidirá los BRICS en 2027 y celebrará la XIX Cumbre del grupo, anuncia Xi Jinping
Sputnik Mundo
La próxima Cumbre de los BRICS se celebrará en China, que presidirá esta asociación en 2027, anunció el presidente chino, Xi Jinping, durante la Cumbre de los... 12.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-12T10:50+0000
2026-09-12T10:50+0000
2026-09-12T10:50+0000
internacional
china
brics
xviii cumbre de los brics en india (2026)
🌏 asia
xi jinping
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175042639_0:77:1475:907_1920x0_80_0_0_c623fcc1c78691247a0f2b5e19c81772.jpg
El gigante asiático ha sido sede de la III Cumbre de los BRICS en 2011 (Sanya), la IX edición en 2017 (Xiamen) y la XIV en 2022 (Pekín).La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.La alianza agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los países del grupo representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260911/cumbre-brics-en-nueva-deli-agenda-prioridades-de-la-presidencia-india-y-rol-del-sur-global-1175030715.html
china
🌏 asia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175042639_82:0:1393:983_1920x0_80_0_0_e60d670c2f6d9090189e9228cdb053dd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
china, brics, xviii cumbre de los brics en india (2026), 🌏 asia, xi jinping, política
china, brics, xviii cumbre de los brics en india (2026), 🌏 asia, xi jinping, política
China presidirá los BRICS en 2027 y celebrará la XIX Cumbre del grupo, anuncia Xi Jinping
La próxima Cumbre de los BRICS se celebrará en China, que presidirá esta asociación en 2027, anunció el presidente chino, Xi Jinping, durante la Cumbre de los BRICS en la India.
"China asumirá la presidencia de los BRICS en 2027 y organizará la XIX Cumbre de la alianza", declaró.
El gigante asiático ha sido sede de la III Cumbre de los BRICS en 2011 (Sanya), la IX edición en 2017 (Xiamen) y la XIV en 2022 (Pekín).
La XVIII Cumbre de los BRICS
se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.
La alianza agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los países del grupo representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.