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China presidirá los BRICS en 2027 y celebrará la XIX Cumbre del grupo, anuncia Xi Jinping

China presidirá los BRICS en 2027 y celebrará la XIX Cumbre del grupo, anuncia Xi Jinping

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La próxima Cumbre de los BRICS se celebrará en China, que presidirá esta asociación en 2027, anunció el presidente chino, Xi Jinping, durante la Cumbre de los... 12.09.2026, Sputnik Mundo

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El gigante asiático ha sido sede de la III Cumbre de los BRICS en 2011 (Sanya), la IX edición en 2017 (Xiamen) y la XIV en 2022 (Pekín).La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.La alianza agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los países del grupo representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.

https://noticiaslatam.lat/20260911/cumbre-brics-en-nueva-deli-agenda-prioridades-de-la-presidencia-india-y-rol-del-sur-global-1175030715.html

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