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China presidirá los BRICS en 2027 y celebrará la XIX Cumbre del grupo, anuncia Xi Jinping
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La próxima Cumbre de los BRICS se celebrará en China, que presidirá esta asociación en 2027, anunció el presidente chino, Xi Jinping, durante la Cumbre de los... 12.09.2026, Sputnik Mundo
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El gigante asiático ha sido sede de la III Cumbre de los BRICS en 2011 (Sanya), la IX edición en 2017 (Xiamen) y la XIV en 2022 (Pekín).La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.La alianza agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los países del grupo representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.
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China presidirá los BRICS en 2027 y celebrará la XIX Cumbre del grupo, anuncia Xi Jinping

10:50 GMT 12.09.2026
© AP PhotoXi Jinping, presidente chino, llega a la Cumbre de los BRICS en la India
Xi Jinping, presidente chino, llega a la Cumbre de los BRICS en la India - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2026
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La próxima Cumbre de los BRICS se celebrará en China, que presidirá esta asociación en 2027, anunció el presidente chino, Xi Jinping, durante la Cumbre de los BRICS en la India.

"China asumirá la presidencia de los BRICS en 2027 y organizará la XIX Cumbre de la alianza", declaró.

El gigante asiático ha sido sede de la III Cumbre de los BRICS en 2011 (Sanya), la IX edición en 2017 (Xiamen) y la XIV en 2022 (Pekín).
La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.
La alianza agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los países del grupo representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.
Agentes de seguridad montan guardia junto a pancartas de la cumbre de los BRICS con imágenes del primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, en Nueva Deli, India, el 11 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2026
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Cumbre BRICS en Nueva Deli: agenda, prioridades de la presidencia india y rol del sur global
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