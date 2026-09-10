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"Ya no cumplen los requisitos": la ISU deja a los patinadores rusos sin estatus neutral

"Ya no cumplen los requisitos": la ISU deja a los patinadores rusos sin estatus neutral

Sputnik Mundo

Los patinadores rusos Mark Kondratiuk y Kamila Valíeva ya no podrán participar en competiciones como atletas neutrales individuales, anunció en su sitio web... 10.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-10T11:34+0000

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Anteriormente, una fuente de Sputnik había informado de que la ISU anuló el estatus neutral de los patinadores rusos Kamila Valíeva y Mark Kondratiuk. Los deportistas impugnaron esta decisión y esperaban el veredicto final de la organización.Se precisa que un deportista o un miembro del cuerpo técnico no tiene derecho a participar en competiciones bajo la égida de la ISU en calidad de atleta neutral si presta servicio en las Fuerzas Armadas o en los órganos de seguridad nacional de Rusia o Bielorrusia, o si, desde febrero de 2022, ha tomado parte activa en operaciones militares o ha respaldado públicamente el conflicto en Ucrania.Cabe recordar que los patinadores artísticos, patinadores de velocidad y patinadores de pista corta rusos y bielorrusos no compiten bajo la égida de la ISU desde marzo de 2022, cuando fueron suspendidos a raíz de la operación militar especial rusa.El 28 de agosto, la Federación de Patinaje Artístico de Ucrania envió a la ISU una carta abierta con un anexo. En ella se menciona a varios deportistas rusos, entre ellos Kondratiuk y Valíeva. Según la parte ucraniana, los patinadores no pueden considerarse atletas neutrales, ya que "son representantes directos de las FFAA rusas". La federación exigió revisar el estatus neutral y reforzar los controles: el comunicado señala que la participación de patinadores rusos en torneos internacionales "socava la equidad y la honestidad de la competición", además de generar serias preocupaciones "en materia de protección, incluida la de los patinadores ucranianos".El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió suspender temporalmente la suspensión del Comité Olímpico de Rusia y levantar las condiciones recomendadas de participación para los deportistas y equipos rusos. El 30 de junio, la ISU admitió a los deportistas rusos y bielorrusos a participar en competiciones bajo su égida en estatus neutral a partir de la temporada 2026/27.Se informó que la admisión de cada deportista se examinará de forma individual. Hasta el momento, 234 personas han presentado solicitudes para participar en torneos bajo la égida de la ISU.

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