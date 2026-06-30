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Permiten a patinadores rusos participar en competiciones internacionales como atletas neutrales

Permiten a patinadores rusos participar en competiciones internacionales como atletas neutrales

Sputnik Mundo

La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU, por sus siglas en inglés) dio luz verde al regreso de los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Según el comunicado, los atletas rusos y bielorrusos podrán participar "sin elementos de reconocimiento estatal, como banderas, uniformes e himnos nacionales". Los atletas neutrales de Rusia y Bielorrusia podrán participar asimismo en competiciones por equipos como parte de un equipo neutral, siempre que cumplan con los criterios generales de clasificación establecidos para cada prueba en particular.Dicha disposición se aplica a las pruebas por equipos sobre hielo, entre las que se incluyen el patinaje sincronizado, la persecución por equipos en patinaje de velocidad, las pruebas de relevos en patinaje de velocidad en pista corta y el ISU World Team Trophy.La decisión marca un giro significativo con respecto a la suspensión general de atletas rusos y bielorrusos impuesta en marzo de 2022 tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania. La única excepción se estableció para el ciclo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán 2026, y la decisión no se extendió a otros torneos internacionales.Esto viene inmediatamente después de un nuevo brote internacional en gimnasia rítmica. En junio, la selección rusa se retiró de la etapa de la Challenge Cup en Cluj-Napoca, Rumania, después de que el alcalde local, Emil Boc, declarara que a los atletas rusos no se les permitiría competir bajo sus banderas o símbolos nacionales.En julio de 2023, la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) anunció la admisión de gimnastas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales con estatus neutral a partir del 1 de enero de 2024. En mayo de 2026, permitió representar a sus países con la bandera y el himno nacional.

https://noticiaslatam.lat/20260403/la-federacion-internacional-de-gimnasia-y-su-doble-rasero-contra-rusia-1172899646.html

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