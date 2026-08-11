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La UE no escatimará esfuerzos para evitar que Rusia regrese al deporte mundial, indica la inteligencia rusa

La UE no escatimará esfuerzos para evitar que Rusia regrese al deporte mundial, indica la inteligencia rusa

Sputnik Mundo

Los Estados de la UE harán todo lo que puedan para impedir el retorno del país euroasiático al deporte internacional, al cuestionar el levantamiento de las... 11.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-11T09:58+0000

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En este contexto, se señala que las élites europeas están preocupadas por la decisión del COI de levantar las sanciones impuestas al Comité Olímpico Ruso y a los deportistas rusos, al igual que temen que esta medida merme años de esfuerzos de Occidente por aislar a Rusia en el deporte mundial.Además, Europa estima la posibilidad de imponer nuevas restricciones de visados a un grupo aún más amplio de atletas de Rusia y representantes de organismos deportivos, recalca SVR."Se está estudiando la posibilidad de imponer prohibiciones de visado y nuevas restricciones específicas a un grupo aún más amplio de atletas y representantes de organismos deportivos de Rusia", señala.Asimismo, la inteligencia rusa apunta a que los europeos están barajando la opción de castigar al COI, limitando su financiación, así como la de otras organizaciones que permitan la participación de los rusos en las competiciones. En este sentido, la Unión Europea considera eficientes las provocaciones contra los miembros de los equipos rusos en vísperas de las competiciones.Los europeos, en su rusofobia, están dispuestos a sacrificar incluso al propio Movimiento Olímpico."En la agenda figura el lanzamiento de una nueva ronda de la campaña destinada a socavar la posición de Rusia como gran potencia deportiva. Los 'sepultureros' europeos del Movimiento Olímpico tienen la intención de intensificar la propaganda antirrusa entre los países y las federaciones deportivas con una actitud constructiva hacia Moscú", matiza.El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos. No obstante, la decisión encontró duras críticas en el espacio europeo que continúa abogando por la suspensión total de los deportistas del país euroasiático.

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