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Kiev continuará con sus atentados de falsa bandera para arrastrar al conflicto a sus coordinadores occidentales, denuncia el Kremlin

Kiev continuará con sus atentados de falsa bandera para arrastrar al conflicto a sus coordinadores occidentales, denuncia el Kremlin

Sputnik Mundo

Las autoridades ucranianas buscan involucrar aún más a los países occidentales en el conflicto con Rusia mediante sus ataques de falsa bandera, aseveró el... 10.09.2026, Sputnik Mundo

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Horas antes, el servicio de seguridad ruso informó del arresto de un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que recopilaba información sobre el personal de la embajada británica en Moscú. Según el organismo, Kiev planeaba cometer "actos de sabotaje y terrorismo" contra los diplomáticos para después culpar a Rusia e involucrar al Reino Unido en un conflicto directo con Moscú.Peskov aseveró que los ataques de falsa bandera de Kiev son un tema de especial interés para los servicios especiales rusos.Al mismo tiempo, el portavoz apuntó la responsabilidad de los aliados occidentales de Kiev, que, a su juicio, perdieron el control de la situación.En cuanto a las motivaciones de Kiev, Peskov indicó que las autoridades ucranianas no son capaces de cambiar la dinámica en el frente y están recurriendo al terrorismo.Además, el funcionario agregó que Rusia seguirá atacando buques mercantes en el mar Negro que transporten armas y recursos para militares ucranianos.La cumbre de los BRICSEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, viajará hoy a la India para participar en la cumbre de los BRICS, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Peskov detalló que el presidente ruso participará en "todo un conjunto de reuniones bilaterales y formatos multilaterales en el marco de la organización BRICS".En cuanto a las cuestiones que afronta el grupo, muchos países de los BRICS se enfrentan a restricciones ilegales impuestas por terceros países, destacó Peskov.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025. A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación económica.

https://noticiaslatam.lat/20260909/revelan-una-controvertida-estrategia-de-ucrania-para-reclutar-mercenarios-de-america-latina-1174996359.html

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