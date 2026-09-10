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Kiev continuará con sus atentados de falsa bandera para arrastrar al conflicto a sus coordinadores occidentales, denuncia el Kremlin
Kiev continuará con sus atentados de falsa bandera para arrastrar al conflicto a sus coordinadores occidentales, denuncia el Kremlin
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Las autoridades ucranianas buscan involucrar aún más a los países occidentales en el conflicto con Rusia mediante sus ataques de falsa bandera, aseveró el... 10.09.2026, Sputnik Mundo
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Horas antes, el servicio de seguridad ruso informó del arresto de un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que recopilaba información sobre el personal de la embajada británica en Moscú. Según el organismo, Kiev planeaba cometer "actos de sabotaje y terrorismo" contra los diplomáticos para después culpar a Rusia e involucrar al Reino Unido en un conflicto directo con Moscú.Peskov aseveró que los ataques de falsa bandera de Kiev son un tema de especial interés para los servicios especiales rusos.Al mismo tiempo, el portavoz apuntó la responsabilidad de los aliados occidentales de Kiev, que, a su juicio, perdieron el control de la situación.En cuanto a las motivaciones de Kiev, Peskov indicó que las autoridades ucranianas no son capaces de cambiar la dinámica en el frente y están recurriendo al terrorismo.Además, el funcionario agregó que Rusia seguirá atacando buques mercantes en el mar Negro que transporten armas y recursos para militares ucranianos.La cumbre de los BRICSEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, viajará hoy a la India para participar en la cumbre de los BRICS, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Peskov detalló que el presidente ruso participará en "todo un conjunto de reuniones bilaterales y formatos multilaterales en el marco de la organización BRICS".En cuanto a las cuestiones que afronta el grupo, muchos países de los BRICS se enfrentan a restricciones ilegales impuestas por terceros países, destacó Peskov.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025. A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación económica.
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Kiev continuará con sus atentados de falsa bandera para arrastrar al conflicto a sus coordinadores occidentales, denuncia el Kremlin

13:42 GMT 10.09.2026
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El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
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Las autoridades ucranianas buscan involucrar aún más a los países occidentales en el conflicto con Rusia mediante sus ataques de falsa bandera, aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Por ejemplo, los servicios secretos rusos informaron de la detención de un hombre que estaba preparando un atentado contra diplomáticos británicos en Moscú", indicó.
Horas antes, el servicio de seguridad ruso informó del arresto de un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que recopilaba información sobre el personal de la embajada británica en Moscú. Según el organismo, Kiev planeaba cometer "actos de sabotaje y terrorismo" contra los diplomáticos para después culpar a Rusia e involucrar al Reino Unido en un conflicto directo con Moscú.
Peskov aseveró que los ataques de falsa bandera de Kiev son un tema de especial interés para los servicios especiales rusos.
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Al mismo tiempo, el portavoz apuntó la responsabilidad de los aliados occidentales de Kiev, que, a su juicio, perdieron el control de la situación.
"Es un hecho evidente. Es lo mismo que cuando Alemania dejó de controlarlo y Ucrania hizo explotar el Nord Stream. Aquí ocurre lo mismo; hay muchísimos ejemplos así, y este no es el primero. En teoría, esto debería ser motivo de gran preocupación en las capitales europeas", expresó.
En cuanto a las motivaciones de Kiev, Peskov indicó que las autoridades ucranianas no son capaces de cambiar la dinámica en el frente y están recurriendo al terrorismo.
Además, el funcionario agregó que Rusia seguirá atacando buques mercantes en el mar Negro que transporten armas y recursos para militares ucranianos.
"Una enorme cantidad de buques comerciales se utiliza para transportar armamento, municiones, combustible para las Fuerzas Armadas de Ucrania, etcétera. Estos buques se están destruyendo y seguirán siendo destruidos", afirmó Peskov ante la prensa.

La cumbre de los BRICS

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, viajará hoy a la India para participar en la cumbre de los BRICS, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Peskov detalló que el presidente ruso participará en "todo un conjunto de reuniones bilaterales y formatos multilaterales en el marco de la organización BRICS".
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En cuanto a las cuestiones que afronta el grupo, muchos países de los BRICS se enfrentan a restricciones ilegales impuestas por terceros países, destacó Peskov.
"En el BRICS, muchos países se enfrentan a presiones y a restricciones ilegales impuestas por terceros países. Naturalmente, estos países buscan formas de garantizar los pagos entre ellos en el marco de la cooperación económica, la creación de plataformas de inversión conjuntas y demás cuestiones similares. Todos estos temas figurarán en el orden del día", declaró el portavos.
El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025. A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación económica.
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