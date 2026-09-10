Frustran un atentado contra el embajador británico en Moscú orquestado por Kiev, revela el FSB
06:02 GMT 10.09.2026 (actualizado: 06:23 GMT 10.09.2026)
© Sputnik / Dmitri MakeevUn agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB)
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El servicio de seguridad ruso anunció el arresto de un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que recogía información sensible sobre el personal de la embajada británica en Moscú, para preparar actos de sabotaje y terrorismo que se atribuirían luego a Rusia.
El sospechoso, un nacional de Rusia nacido en 1981, trabajaba para una empresa que se encarga de proteger la Embajada del Reino Unido en Moscú, y recibía instrucciones del bloguero ucraniano Dmitri Karpenko, alias Apostol Dmitri, según el Servicio Federal de Seguridad (FSB).
"Recopilaba información sobre los empleados de dicha misión diplomática: datos de identificación y fotográficos, información sobre direcciones de residencia, vehículos utilizados, reuniones y viajes, así como sobre el sistema de seguridad de la legación y los eventos que se celebran en ella", dice la nota.
Según el FSB, Kiev iba a utilizar estos datos para "preparar y llevar a cabo actos de sabotaje y terrorismo contra el jefe de la misión diplomática y otros diplomáticos británicos para luego acusar a la parte rusa con el fin de involucrar al Reino Unido en un conflicto armado directo con Rusia".
Esto tenía como objetivo garantizar suministros adicionales de armas y equipo militar por parte de Londres a Ucrania, así como reforzar la presión de las sanciones sobre Rusia, añadieron desde el organismo.
A su vez, el sospechoso explicó que formaba parte del dispositivo de seguridad en la residencia del embajador británico en Moscú, Nigel Casey, y que se puso en contacto con Karpenko en enero pasado.
"Le interesó mucho esta información. Concretamente, la información sobre el embajador, sus adjuntos, otros diplomáticos, los empleados de la residencia del embajador británico, sus datos de identificación, direcciones, nombres y apellidos, en qué automóviles circulan, por dónde se desplazan, qué restaurantes frecuentan, a qué ciudades viajan, la hora de llegada y salida de todos los empleados y diplomáticos", indicó el FSB.
El comunicado insta a los rusos a evitar contactos con blogueros proucranianos, para no verse involucrados en delitos que conllevan cadena perpetua, y a quienes hayan establecido ya tales contactos, a comunicarlo al FSB.
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