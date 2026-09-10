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Frustran un atentado contra el embajador británico en Moscú orquestado por Kiev, revela el FSB

Frustran un atentado contra el embajador británico en Moscú orquestado por Kiev, revela el FSB

Sputnik Mundo

El servicio de seguridad ruso anunció el arresto de un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que recogía información sensible sobre el personal de... 10.09.2026, Sputnik Mundo

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El sospechoso, un nacional de Rusia nacido en 1981, trabajaba para una empresa que se encarga de proteger la Embajada del Reino Unido en Moscú, y recibía instrucciones del bloguero ucraniano Dmitri Karpenko, alias Apostol Dmitri, según el Servicio Federal de Seguridad (FSB).Según el FSB, Kiev iba a utilizar estos datos para "preparar y llevar a cabo actos de sabotaje y terrorismo contra el jefe de la misión diplomática y otros diplomáticos británicos para luego acusar a la parte rusa con el fin de involucrar al Reino Unido en un conflicto armado directo con Rusia".Esto tenía como objetivo garantizar suministros adicionales de armas y equipo militar por parte de Londres a Ucrania, así como reforzar la presión de las sanciones sobre Rusia, añadieron desde el organismo.A su vez, el sospechoso explicó que formaba parte del dispositivo de seguridad en la residencia del embajador británico en Moscú, Nigel Casey, y que se puso en contacto con Karpenko en enero pasado.El comunicado insta a los rusos a evitar contactos con blogueros proucranianos, para no verse involucrados en delitos que conllevan cadena perpetua, y a quienes hayan establecido ya tales contactos, a comunicarlo al FSB.

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