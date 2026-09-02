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El papel de la inteligencia artificial en la lucha contra el cambio climático es cada vez mayor, según la ONU

El papel de la inteligencia artificial en la lucha contra el cambio climático es cada vez mayor, según la ONU

Sputnik Mundo

Los países deben mitigar los riesgos de la inteligencia artificial y promover su uso responsable, aumentando la eficiencia energética y garantizando energía... 02.09.2026, Sputnik Mundo

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Sus declaraciones tuvieron lugar en la sesión El futuro de la gestión de la inteligencia artificial en el marco del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok."La gestión de la inteligencia artificial debe orientarse a apoyar un mundo sostenible y próspero en la actualidad y a reducir los costos asociados a la crisis actual", señaló Stiell.También señaló que las consecuencias del cambio climático afectan cada año con mayor intensidad a la economía y a la población de todos los países, pero esto se puede evitar aunando esfuerzos.Las olas de calor extremo, el deshielo del permafrost y sus consecuencias, así como las inundaciones, los incendios y los huracanes a gran escala, "destruyen" las empresas y provocan un aumento de los precios, lo que supone una carga para los gobiernos, las empresas y los hogares, explicó Stiell."Pero, si unimos fuerzas, podemos lograr avances", agregó el experto.Al mismo tiempo, destacó el papel de Rusia que participa de forma constante en la cooperación internacional en materia climática bajo los auspicios de la ONU, incluidas las conferencias anuales de la ONU sobre el clima.La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países.La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.

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