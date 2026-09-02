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El papel de la inteligencia artificial en la lucha contra el cambio climático es cada vez mayor, según la ONU
El papel de la inteligencia artificial en la lucha contra el cambio climático es cada vez mayor, según la ONU
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Los países deben mitigar los riesgos de la inteligencia artificial y promover su uso responsable, aumentando la eficiencia energética y garantizando energía... 02.09.2026, Sputnik Mundo
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Sus declaraciones tuvieron lugar en la sesión El futuro de la gestión de la inteligencia artificial en el marco del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok."La gestión de la inteligencia artificial debe orientarse a apoyar un mundo sostenible y próspero en la actualidad y a reducir los costos asociados a la crisis actual", señaló Stiell.También señaló que las consecuencias del cambio climático afectan cada año con mayor intensidad a la economía y a la población de todos los países, pero esto se puede evitar aunando esfuerzos.Las olas de calor extremo, el deshielo del permafrost y sus consecuencias, así como las inundaciones, los incendios y los huracanes a gran escala, "destruyen" las empresas y provocan un aumento de los precios, lo que supone una carga para los gobiernos, las empresas y los hogares, explicó Stiell."Pero, si unimos fuerzas, podemos lograr avances", agregó el experto.Al mismo tiempo, destacó el papel de Rusia que participa de forma constante en la cooperación internacional en materia climática bajo los auspicios de la ONU, incluidas las conferencias anuales de la ONU sobre el clima.La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países.La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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El papel de la inteligencia artificial en la lucha contra el cambio climático es cada vez mayor, según la ONU
09:38 GMT 02.09.2026 (actualizado: 10:00 GMT 02.09.2026)
Los países deben mitigar los riesgos de la inteligencia artificial y promover su uso responsable, aumentando la eficiencia energética y garantizando energía limpia para los centros de datos, declaró el secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, Simon Stiell.
"Por un lado, genera nuevos riesgos graves y emisiones, ya que provoca un aumento de la demanda de energía eléctrica; por otro, ofrece soluciones innovadoras en materia climática, como un aumento significativo de la eficiencia y una reducción de los costos en los sistemas energéticos", comentó.
Sus declaraciones tuvieron lugar en la sesión El futuro de la gestión de la inteligencia artificial en el marco del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok.
"La gestión de la inteligencia artificial debe orientarse a apoyar un mundo sostenible y próspero en la actualidad y a reducir los costos asociados a la crisis actual", señaló Stiell.
También señaló que las consecuencias del cambio climático afectan cada año con mayor intensidad a la economía y a la población de todos los países, pero esto se puede evitar aunando esfuerzos.
Las olas de calor extremo, el deshielo del permafrost y sus consecuencias, así como las inundaciones, los incendios y los huracanes a gran escala, "destruyen" las empresas y provocan un aumento de los precios, lo que supone una carga para los gobiernos, las empresas y los hogares, explicó Stiell.
"Estas catástrofes provocadas por el cambio climático y sus crecientes costos humanos y económicos son el resultado de que la humanidad siga quemando enormes cantidades de carbón, petróleo y gas, lo que da lugar a los terribles gases de efecto invernadero que retienen el calor en nuestra atmósfera", precisó.
"Pero, si unimos fuerzas, podemos lograr avances", agregó el experto.
Al mismo tiempo, destacó el papel de Rusia que participa de forma constante en la cooperación internacional en materia climática bajo los auspicios de la ONU, incluidas las conferencias anuales de la ONU sobre el clima.
La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en Vladivostok
con la asistencia de delegaciones de unos 70 países.
La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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