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¿Sin gas en enero? Alemania afronta un escenario crítico ante un invierno severo, advierten medios

¿Sin gas en enero? Alemania afronta un escenario crítico ante un invierno severo, advierten medios

Sputnik Mundo

Las reservas de gas de Alemania podrían agotarse por completo a finales de enero en caso de un invierno severo, lo que provocaría una escasez de combustible... 08.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-08T13:10+0000

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Según datos de la asociación de operadores de almacenamiento de gas INES, el nivel actual de llenado de los almacenes de gas en Alemania ha caído a un mínimo récord de los últimos 15 años, situándose en torno al 53%. Los expertos señalan que, técnicamente, las reservas podrían alcanzar como máximo un 77% de llenado para el 1 de noviembre, aunque incluso este escenario es considerado "poco probable".Anteriormente, se informó de que el Gobierno alemán está negociando con empresas energéticas estatales posibles mecanismos para aumentar las reservas de gas natural del país sin una intervención estatal directa, que podría provocar fuertes alteraciones en los precios.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario aseguró que su país no le niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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