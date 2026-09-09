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El precio del gas en Europa supera los 950 dólares por primera vez desde 2022
El precio del gas en Europa supera los 950 dólares por primera vez desde 2022
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Las cotizaciones del gas en el mercado europeo intensificaron su subida, con un alza de hasta el 4%, según datos de la bolsa londinense ICE. La evolución de... 09.09.2026, Sputnik Mundo
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Los futuros de octubre del índice TTF (el mayor centro de distribución de Europa, situado en Países Bajos) abrieron la sesión en 937,7 dólares (+2,9%). A lo largo del día, el índice alcanzó los 950,1 dólares (+4,2%).Los precios del gas en Europa suben ante los niveles históricamente bajos de las reservas de gas en los almacenes de cara al próximo invierno boreal y la prolongación del conflicto en Oriente Medio.Al mismo tiempo, trascendió que las reservas de gas en los almacenes subterráneos de Europa superaron el 67%, lo que sigue siendo el valor más bajo para este periodo del año en toda la historia de las observaciones desde 2011, según los datos de Gas Infrastructure Europe (GIE).Por su parte, desde el Kremlin subrayaron que los precios del gas en la bolsa europea aún no han alcanzado su máximo y que seguirán batiendo récords.Previamente, Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, que se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente.Estas medidas subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y a la degradación el nivel de vida de sus habitantes.
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El precio del gas en Europa supera los 950 dólares por primera vez desde 2022

12:18 GMT 09.09.2026
© AP Photo / Emilio MorenattiOperarios trabajan en la planta de regasificación de Enagas, la mayor planta de GNL de Europa, en Barcelona, España, 29 de marzo de 2022
Operarios trabajan en la planta de regasificación de Enagas, la mayor planta de GNL de Europa, en Barcelona, España, 29 de marzo de 2022 - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
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Las cotizaciones del gas en el mercado europeo intensificaron su subida, con un alza de hasta el 4%, según datos de la bolsa londinense ICE. La evolución de los precios se calcula a partir del valor registrado en la sesión anterior, que fue de 911,5 dólares por cada 1.000 metros cúbicos.
Los futuros de octubre del índice TTF (el mayor centro de distribución de Europa, situado en Países Bajos) abrieron la sesión en 937,7 dólares (+2,9%). A lo largo del día, el índice alcanzó los 950,1 dólares (+4,2%).
Los precios del gas en Europa suben ante los niveles históricamente bajos de las reservas de gas en los almacenes de cara al próximo invierno boreal y la prolongación del conflicto en Oriente Medio.
Al mismo tiempo, trascendió que las reservas de gas en los almacenes subterráneos de Europa superaron el 67%, lo que sigue siendo el valor más bajo para este periodo del año en toda la historia de las observaciones desde 2011, según los datos de Gas Infrastructure Europe (GIE).
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Por su parte, desde el Kremlin subrayaron que los precios del gas en la bolsa europea aún no han alcanzado su máximo y que seguirán batiendo récords.
Previamente, Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, que se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente.
Estas medidas subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y a la degradación el nivel de vida de sus habitantes.
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