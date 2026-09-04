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El mercado global estaría bajo presión porque Europa no logró reponer sus reservas de gas para el invierno

El mercado global estaría bajo presión porque Europa no logró reponer sus reservas de gas para el invierno

Sputnik Mundo

Debido a la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio, los países europeos renunciaron a las compras sistemáticas de gas para reponer sus... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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Actualmente, para alcanzar el nivel mínimo de reservas establecido del 75%, Europa necesitará más de 100 teravatios-hora de gas por un valor superior a 8.100 millones de dólares, precisa.Los Gobiernos de la región renunciaron a las compras previstas con la esperanza de que bajaran los precios, que se dispararon tras el cierre del estrecho de Ormuz a raíz del inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán."No ha sucedido. Los suministros del golfo Pérsico siguen prácticamente paralizados, mientras la guerra no muestra señales de llegar a su fin y los buques metaneros realizan muchos menos viajes a través del estrecho de Ormuz que los petroleros", evalúa.Además, los precios son ahora el doble que hace un año y, si la crisis en torno a Ormuz se prolonga durante la temporada del frío, Europa tendrá que pagar aún más, supone, citando a sus expertos.Sin embargo, los analíticos de la agencia estiman que Europa difícilmente afrontará una escasez física, ya que podrá comprar gas incluso a valores elevados. En cambio, esta situación podría afectar a "los mercados más sensibles a los precios", señala.No obstante, Europa también sufrirá las consecuencias: los expertos prevén que la inflación se duplique y supere el 6%, lo que afectará tanto a los consumidores como a la industria, concluye el medio.En medio de la crisis en torno al estrecho de Ormuz y ante el temor a interrupciones en el suministro de combustible, la UE decidió reducir del 90 al 80% el nivel de llenado de los almacenes de gas que los países del bloque deberán alcanzar al inicio de la temporada invernal.Sin embargo, la empresa energética rusa Gazprom pronosticó anteriormente que, si las inyecciones continúan al ritmo actual, el nivel de llenado de los almacenes subterráneos de gas europeos se situará por debajo del 75% para el 1 de octubre. Un volumen insuficiente de gas en los almacenes subterráneos de cara a la temporada de calefacción supondrá riesgos significativos para garantizar un suministro fiable a los consumidores europeos durante el próximo invierno.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario aseguró que su país no le niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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