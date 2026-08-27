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¿Por qué la policía alemana no encuentra personal que hable su idioma?
¿Por qué la policía alemana no encuentra personal que hable su idioma?
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Barbara Slowik Meisel, jefa de la policía de Berlín, alertó que aproximadamente un 40% de quienes se postulan a la institución pública falla en la prueba de... 27.08.2026, Sputnik Mundo
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La funcionaria atribuyó el problema al creciente número de postulaciones de personas inmigrantes y que ha generado un problema para el departamento: mantener sus estándares de exigencia sin dejar de cubrir las plazas vacantes.La responsable de la dependencia indicó que existe una "competencia extremadamente feroz" por los candidatos aptos y precisó que una cuarta parte de los 1.200 puestos de nivel inicial quedaron sin ser cubiertos durante 2025.Cifras de la policía de Berlín indicaron que, de los 240 cadetes que iniciaron su formación en primavera de 2025, únicamente 132 requirieron clases adicionales de alemán para continuar su formación, pese a que la capital de la nación ya cuenta con la mayor proporción de agentes de origen inmigrante del país, un 37%, según una organización local.Los aspirantes deben aprobar obligatoriamente pruebas de redacción, dictado y gramática en la lengua alemana. Asimismo, requerirán demostrar conocimiento de los principios jurídicos de la nación europea y capacidad para explicarlos de forma clara a los habitantes.Las declaraciones de Barbara Slowik se dan en medio de un intenso debate en Alemania sobre migración e integración, que ha cobrado fuerza de cara a las elecciones regionales previstas en el este del país, y en el que el partido Alternativa para Alemania (AfD) ha dejado en claro que el idioma se mantiene como el eje central de su discurso.La controversia lingüística también alcanzó recientemente a otros sectores en Alemania, luego de que un salvavidas en una piscina de Alemania Oriental restringiera el ingreso a personas que no hablaran el idioma por motivos de seguridad, medida que generó acusaciones de racismo, pero también recibió respaldo público de AfD.
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¿Por qué la policía alemana no encuentra personal que hable su idioma?

07:55 GMT 27.08.2026
© AP Photo / Martin MeissnerLa Policía de Alemania
La Policía de Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2026
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Barbara Slowik Meisel, jefa de la policía de Berlín, alertó que aproximadamente un 40% de quienes se postulan a la institución pública falla en la prueba de conocimientos del idioma alemán, lo que complica cubrir las vacantes de la fuerza en medio del debate migratorio en la nación europea.
La funcionaria atribuyó el problema al creciente número de postulaciones de personas inmigrantes y que ha generado un problema para el departamento: mantener sus estándares de exigencia sin dejar de cubrir las plazas vacantes.

"Tenemos candidatos, pero también tenemos estándares muy altos que no podemos rebajar", declaró Slowik Meisel a un medio europeo, al recordar que los aspirantes deben explicar y documentar por escrito sus actuaciones policiales de diaria.

La responsable de la dependencia indicó que existe una "competencia extremadamente feroz" por los candidatos aptos y precisó que una cuarta parte de los 1.200 puestos de nivel inicial quedaron sin ser cubiertos durante 2025.
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Economía
"Reservas inusualmente bajas": Alemania entra en el invierno con los depósitos de gas medio vacíos, informan medios
ayer, 12:58 GMT
Cifras de la policía de Berlín indicaron que, de los 240 cadetes que iniciaron su formación en primavera de 2025, únicamente 132 requirieron clases adicionales de alemán para continuar su formación, pese a que la capital de la nación ya cuenta con la mayor proporción de agentes de origen inmigrante del país, un 37%, según una organización local.
Los aspirantes deben aprobar obligatoriamente pruebas de redacción, dictado y gramática en la lengua alemana. Asimismo, requerirán demostrar conocimiento de los principios jurídicos de la nación europea y capacidad para explicarlos de forma clara a los habitantes.
Las declaraciones de Barbara Slowik se dan en medio de un intenso debate en Alemania sobre migración e integración, que ha cobrado fuerza de cara a las elecciones regionales previstas en el este del país, y en el que el partido Alternativa para Alemania (AfD) ha dejado en claro que el idioma se mantiene como el eje central de su discurso.
La controversia lingüística también alcanzó recientemente a otros sectores en Alemania, luego de que un salvavidas en una piscina de Alemania Oriental restringiera el ingreso a personas que no hablaran el idioma por motivos de seguridad, medida que generó acusaciones de racismo, pero también recibió respaldo público de AfD.
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