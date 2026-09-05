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El tránsito de petróleo por Siria no reemplazará al estrecho de Ormuz, considera un experto
El tránsito de petróleo por Siria no reemplazará al estrecho de Ormuz, considera un experto
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Los debates respecto a que los suministros de petróleo por una vía terrestre podrían sustituir al estrecho de Ormuz no tienen en cuenta las realidades... 05.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-05T18:42+0000
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El tránsito de petróleo por el territorio sirio no podrá sustituir a los suministros a través del estrecho de Ormuz debido al costo extremadamente elevado del proyecto y el de los envíos, así como la falta de garantías internacionales y escasez de empresas dispuestas a financiarlo, señaló el especialista.Con ello, recalcó que la construcción de otro oleoducto nuevo llevará entre cuatro y cinco años, lo cual es un plazo demasiado largo. En este contexto, señaló que en Siria no existe actualmente un clima seguro para las inversiones estratégicas, lo que conlleva un aumento de los gastos de explotación y de seguridad de la tubería.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró a favor de la posibilidad de utilizar la ruta siria como alternativa al estrecho de Ormuz. El mandatario comentó una publicación de medios locales en la que se afirmaba que Siria podría convertirse en un nuevo corredor de tránsito para el petróleo y las mercancías procedentes del golfo Pérsico.
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El tránsito de petróleo por Siria no reemplazará al estrecho de Ormuz, considera un experto
18:42 GMT 05.09.2026 (actualizado: 18:45 GMT 05.09.2026)
Los debates respecto a que los suministros de petróleo por una vía terrestre podrían sustituir al estrecho de Ormuz no tienen en cuenta las realidades técnicas, declaró a Sputnik el exjefe del departamento de compras de la empresa estatal turca de petróleo y gas Botas, Alí Arif Akturk.
El tránsito de petróleo por el territorio sirio no podrá sustituir a los suministros a través del estrecho de Ormuz debido al costo extremadamente elevado del proyecto y el de los envíos, así como la falta de garantías internacionales y escasez de empresas dispuestas a financiarlo, señaló el especialista.
"La reconstrucción y el mantenimiento del deteriorado oleoducto Kirkuk-Baniyas costarán, según cálculos preliminares, 15.000 millones de dólares, lo que resulta más caro que construir uno nuevo desde cero", sostuvo.
Con ello, recalcó que la construcción de otro oleoducto nuevo llevará entre cuatro y cinco años, lo cual es un plazo demasiado largo. En este contexto, señaló que en Siria no existe actualmente un clima seguro para las inversiones estratégicas, lo que conlleva un aumento de los gastos de explotación y de seguridad de la tubería.
Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró a favor de la posibilidad de utilizar la ruta siria como alternativa al estrecho de Ormuz. El mandatario comentó una publicación de medios locales en la que se afirmaba que Siria podría convertirse en un nuevo corredor de tránsito para el petróleo y las mercancías procedentes del golfo Pérsico.