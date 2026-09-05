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El tránsito de petróleo por Siria no reemplazará al estrecho de Ormuz, considera un experto

El tránsito de petróleo por Siria no reemplazará al estrecho de Ormuz, considera un experto

Sputnik Mundo

Los debates respecto a que los suministros de petróleo por una vía terrestre podrían sustituir al estrecho de Ormuz no tienen en cuenta las realidades... 05.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-05T18:42+0000

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El tránsito de petróleo por el territorio sirio no podrá sustituir a los suministros a través del estrecho de Ormuz debido al costo extremadamente elevado del proyecto y el de los envíos, así como la falta de garantías internacionales y escasez de empresas dispuestas a financiarlo, señaló el especialista.Con ello, recalcó que la construcción de otro oleoducto nuevo llevará entre cuatro y cinco años, lo cual es un plazo demasiado largo. En este contexto, señaló que en Siria no existe actualmente un clima seguro para las inversiones estratégicas, lo que conlleva un aumento de los gastos de explotación y de seguridad de la tubería.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró a favor de la posibilidad de utilizar la ruta siria como alternativa al estrecho de Ormuz. El mandatario comentó una publicación de medios locales en la que se afirmaba que Siria podría convertirse en un nuevo corredor de tránsito para el petróleo y las mercancías procedentes del golfo Pérsico.

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