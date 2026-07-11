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La lenta electrificación de Europa ha sido un "grave error", dice la Agencia Internacional de la Energía
La lenta electrificación de Europa ha sido un "grave error", dice la Agencia Internacional de la Energía
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El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, sostuvo que el bloque se ha equivocado al no desvincular con suficiente... 11.07.2026, Sputnik Mundo
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Lo anterior ha provocado que la región vuelva a verse severamente afectada por las recientes interrupciones en el suministro de petróleo y gas derivadas de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel.Birol alertó que la baja tasa de electrificación de la Unión Europea —que se sitúa en torno al 23%, un nivel similar al de grandes productores de petróleo— está frenando la competitividad y la soberanía económica del bloque. En una entrevista conjunta, Birol y el comisario de Energía de la UE, Dan Jørgensen, señalaron la necesidad urgente de acelerar la transición eléctrica para emular a economías como la de China, cuya tasa de electrificación supera el 30%. Aunque la UE se ha comprometido a alcanzar el 32% para 2030, Jørgensen reconoció que este indicador se ha estancado durante la última década, por lo que la Comisión Europea se prepara para presentar medidas destinadas a impulsar la electrificación con un nuevo objetivo a largo plazo fijado para 2040.
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La lenta electrificación de Europa ha sido un "grave error", dice la Agencia Internacional de la Energía

21:49 GMT 11.07.2026
© AP Photo / Petros GiannakourisPostes eléctricos en Grecia
Postes eléctricos en Grecia - Sputnik Mundo, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
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El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, sostuvo que el bloque se ha equivocado al no desvincular con suficiente rapidez su economía de los combustibles fósiles importados tras la crisis energética de 2022.
Lo anterior ha provocado que la región vuelva a verse severamente afectada por las recientes interrupciones en el suministro de petróleo y gas derivadas de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel.
Birol alertó que la baja tasa de electrificación de la Unión Europea —que se sitúa en torno al 23%, un nivel similar al de grandes productores de petróleo— está frenando la competitividad y la soberanía económica del bloque.
Militares de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
Defensa
Europa teme acelerar el proceso de reducción del papel de EEUU en su defensa, afirman medios
7 de julio, 12:15 GMT
En una entrevista conjunta, Birol y el comisario de Energía de la UE, Dan Jørgensen, señalaron la necesidad urgente de acelerar la transición eléctrica para emular a economías como la de China, cuya tasa de electrificación supera el 30%.

Aunque la UE se ha comprometido a alcanzar el 32% para 2030, Jørgensen reconoció que este indicador se ha estancado durante la última década, por lo que la Comisión Europea se prepara para presentar medidas destinadas a impulsar la electrificación con un nuevo objetivo a largo plazo fijado para 2040.
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