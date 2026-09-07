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Sheinbaum: "México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero"
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La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este posicionamiento luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, publicara un mapa en donde puso los colores de... 07.09.2026, Sputnik Mundo
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"En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero", sentenció la jefa del Ejecutivo mexicano en sus redes sociales, añadiendo que el país latinoamericano es "libre, independiente y soberano".En la víspera, Sheinbaum dijo desde Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, que la intención de su Gobierno es mantener "una buena relación" con el vecino país del norte, citando como ejemplo el nexo bilateral durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador con Trump en su primer mandato.
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Sheinbaum: "México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero"

22:40 GMT 07.09.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
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La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este posicionamiento luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, publicara un mapa en donde puso los colores de la bandera de su país en los territorios de México y Canadá.
"En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero", sentenció la jefa del Ejecutivo mexicano en sus redes sociales, añadiendo que el país latinoamericano es "libre, independiente y soberano".
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En la víspera, Sheinbaum dijo desde Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, que la intención de su Gobierno es mantener "una buena relación" con el vecino país del norte, citando como ejemplo el nexo bilateral durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador con Trump en su primer mandato.
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