Congreso de México recibe la reforma de Sheinbaum contra la doble nacionalidad para altos cargos públicos

"Esta reforma constitucional busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos Poderes no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera", escribió la legisladora del partido oficial Morena.El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum explicó además que la iniciativa plantea que "quien ejerza el cargo [de gobernador o jefe de Estado] no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana".
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, informó a través de redes sociales que la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para su eventual revisión en comisiones y votación en el Pleno.
"Esta reforma constitucional busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos Poderes no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera", escribió la legisladora del partido oficial Morena.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum explicó además que la iniciativa plantea que "quien ejerza el cargo [de gobernador o jefe de Estado] no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana".
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