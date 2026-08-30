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Congreso de México recibe la reforma de Sheinbaum contra la doble nacionalidad para altos cargos públicos
Congreso de México recibe la reforma de Sheinbaum contra la doble nacionalidad para altos cargos públicos
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Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, informó a través de redes sociales que la iniciativa será turnada a la... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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"Esta reforma constitucional busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos Poderes no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera", escribió la legisladora del partido oficial Morena.El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum explicó además que la iniciativa plantea que "quien ejerza el cargo [de gobernador o jefe de Estado] no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana".
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Congreso de México recibe la reforma de Sheinbaum contra la doble nacionalidad para altos cargos públicos

23:03 GMT 30.08.2026
© Foto : Sitio oficial de la Cámara de Diputados de MéxicoEl recinto de la Cámara de Diputados (Cámara Baja) de México.
El recinto de la Cámara de Diputados (Cámara Baja) de México. - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
© Foto : Sitio oficial de la Cámara de Diputados de México
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Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, informó a través de redes sociales que la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para su eventual revisión en comisiones y votación en el Pleno.
"Esta reforma constitucional busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos Poderes no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera", escribió la legisladora del partido oficial Morena.
México busca limitar la doble nacionalidad: No hay que confundirla con la lealtad - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2026
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México busca limitar la doble nacionalidad: "No hay que confundirla con la lealtad"
27 de agosto, 22:23 GMT
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum explicó además que la iniciativa plantea que "quien ejerza el cargo [de gobernador o jefe de Estado] no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana".
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