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Prohibir doble nacionalidad a gobernadores protegerá a México de intereses extranjeros, opina experto

Prohibir doble nacionalidad a gobernadores protegerá a México de intereses extranjeros, opina experto

Sputnik Mundo

La posibilidad de impedir a mandatarios locales y al Ejecutivo nacional el contar con doble nacionalidad blindará al país latinoamericano ante posibles embates... 26.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-26T04:25+0000

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en su conferencia matutina que presentará una iniciativa para extender este requisito a quienes aspiren a ocupar los cargos referidos, para evitar que evadan la justicia, como es el caso del exgobernador de Tamaulipas (noreste), Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El analista internacional y experto en seguridad, Rubén Ramos Muñoz, sostuvo que, además de mostrar "fortaleza política" en un momento tenso en la política mexicana, también busca evitar que funcionarios investigados pidan protección jurídica y consular en otras naciones, bajo el argumento de ser perseguidos.

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