Prohibir doble nacionalidad a gobernadores protegerá a México de intereses extranjeros, opina experto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en su conferencia matutina que presentará una iniciativa para extender este requisito a quienes aspiren a ocupar los cargos referidos, para evitar que evadan la justicia, como es el caso del exgobernador de Tamaulipas (noreste), Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El analista internacional y experto en seguridad, Rubén Ramos Muñoz, sostuvo que, además de mostrar "fortaleza política" en un momento tenso en la política mexicana, también busca evitar que funcionarios investigados pidan protección jurídica y consular en otras naciones, bajo el argumento de ser perseguidos.
La posibilidad de impedir a mandatarios locales y al Ejecutivo nacional el contar con doble nacionalidad blindará al país latinoamericano ante posibles embates de otras naciones, afirmó un especialista en entrevista para Sputnik.
El analista internacional y experto en seguridad, Rubén Ramos Muñoz, sostuvo que, además de mostrar "fortaleza política" en un momento tenso en la política mexicana, también busca evitar que funcionarios investigados pidan protección jurídica y consular en otras naciones, bajo el argumento de ser perseguidos.
"Si lo vemos desde el punto de vista de seguridad nacional, si no es un mecanismo completamente seguro, sí beneficia al dar la certeza a los mexicanos que están siendo representados por personas que, al menos en la vía legal, por no tener doble nacionalidad, no están buscando intereses de otros países", afirmó.
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