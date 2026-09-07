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Rusia derriba 498 drones y abate hasta 1.225 soldados ucranianos en un día de combates
Rusia derriba 498 drones y abate hasta 1.225 soldados ucranianos en un día de combates
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Las FFAA rusas derribaron 498 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia... 07.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-07T12:21+0000
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En estos momentos, unos 1.700 soldados de Kiev están cercados en la región de Járkov, comunican desde el organismo castrense.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 170 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 498 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia derriba 498 drones y abate hasta 1.225 soldados ucranianos en un día de combates
Las FFAA rusas derribaron 498 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.225 militares en todos los frentes.
"En las últimas 24 horas, las bajas del enemigo ascendieron a 40 militares, un vehículo blindado, dos camionetas y tres cuatrimotos", indican.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 170 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura de transporte y logística de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas y sus componentes, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", detallan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 498 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 229.391 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.850 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.776 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.394 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 71.267 vehículos militares especiales.
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