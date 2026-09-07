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Unos 1.700 soldados de Kiev están cercados en la región de Járkov, reporta la Defensa rusa
Unos 1.700 soldados de Kiev están cercados en la región de Járkov, reporta la Defensa rusa
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas siguen estrechando el cerco y destruyendo formaciones ucranianas en las zonas de Varvárovka, Málaya Vólchia, Nefiódovka y Chiórnoye, en la... 07.09.2026, Sputnik Mundo
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En estos momentos, hay unos 1.700 soldados ucranianos rodeados en la zona, aclaran.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20260830/rusia-anuncia-preparativos-para-lanzar-ataques-masivos-contra-el-sector-energetico-de-ucrania-1174862884.html
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Unos 1.700 soldados de Kiev están cercados en la región de Járkov, reporta la Defensa rusa
09:41 GMT 07.09.2026 (actualizado: 09:53 GMT 07.09.2026)
Las FFAA rusas siguen estrechando el cerco y destruyendo formaciones ucranianas en las zonas de Varvárovka, Málaya Vólchia, Nefiódovka y Chiórnoye, en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso.
En estos momentos, hay unos 1.700 soldados ucranianos rodeados en la zona, aclaran.
"En las últimas 24 horas, las bajas del enemigo ascendieron a 40 militares, un vehículo blindado, dos camionetas y tres cuatrimotos", detallan desde el ente castrense.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.