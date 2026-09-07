https://noticiaslatam.lat/20260907/ejercito-de-rusia-estrecha-el-cerco-a-las-tropas-de-kiev-en-la-region-de-jarkov-reporta-la-defensa-1174968911.html

Unos 1.700 soldados de Kiev están cercados en la región de Járkov, reporta la Defensa rusa

Unos 1.700 soldados de Kiev están cercados en la región de Járkov, reporta la Defensa rusa

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas siguen estrechando el cerco y destruyendo formaciones ucranianas en las zonas de Varvárovka, Málaya Vólchia, Nefiódovka y Chiórnoye, en la... 07.09.2026, Sputnik Mundo

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En estos momentos, hay unos 1.700 soldados ucranianos rodeados en la zona, aclaran.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260830/rusia-anuncia-preparativos-para-lanzar-ataques-masivos-contra-el-sector-energetico-de-ucrania-1174862884.html

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