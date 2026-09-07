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El Kremlin no descarta una nueva conversación entre Putin y Trump

El Kremlin no descarta una nueva conversación entre Putin y Trump

Sputnik Mundo

Esto se produce en el contexto de la llegada a Kiev del enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, y del yerno del mandatario estadounidense... 07.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-07T11:42+0000

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Además, el vocero indicó que cualquier intento de establecer contactos para resolver el conflicto en Ucrania supone un paso hacia la paz.Así, Moscú confirma que existe la posibilidad de reanudar las negociaciones en formato trilateral entre Rusia, EEUU y Ucrania. Sin embargo, es prematuro hablar del lugar y las fechas en que podrían celebrarse las consultas en dicho formato, subrayó Peskov.Al mismo tiempo, el funcionario aseveró que Putin "valora mucho los esfuerzos del presidente Trump" y le agradece su compromiso con la paz.No obstante, hasta ahora, Moscú aún no dispone de información sobre los resultados de los contactos de los enviados especiales del presidente estadounidense en Kiev, destacó Peskov.Moscú ha expresado en varias ocasiones su disposición a buscar una solución a la crisis ucraniana mediante negociaciones con la eliminación de las causas profundas de la crisis ucraniana y de las amenazas asociadas. Sin embargo, Rusia también ha asegurado que, mientras Kiev no quiera negociar, continuará con su operación militar en Ucrania hasta alcanzar todos sus objetivos.

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