Rusia y Ucrania deben llegar a un acuerdo entre sí, declara Putin

Añadió que en la actualidad, los contactos entre Rusia y Ucrania continúan, principalmente a través de los servicios de inteligencia."Efectivamente, existen contactos. Continúan en el modo actual, principalmente a través de los servicios especiales", comentó.Sin embargo, agregó que las manifestaciones de terrorismo de Estado por parte de Kiev dificultan las posibilidades de una solución pacífica en Ucrania.Así, el presidente de Rusia calificó de "amenaza de terrorismo de Estado" las declaraciones de Volodímir Zelenski sobre los aviones civiles que sobrevuelan el espacio aéreo ruso. Rusia encontrará la forma de responder si Kiev intenta llevar a cabo estas amenazas, subrayó el jefe de Estado ruso.Además, los aliados occidentales de Ucrania, que permanecen en silencio, se convierten en cómplices del terrorismo internacional, afirmó Putin."Por cierto, quienes guardan silencio, quienes no le prestan atención —me refiero, ante todo, a los aliados occidentales de Ucrania—, se convierten en cómplices del terrorismo internacional. ¿Cómo no? No se puede interpretar de otra manera", sostuvo el mandatario ruso.En cuanto a los esfuerzos de mediación en el proceso de paz, el líder ruso también calificó de "correcto" el enfoque de Estados Unidos hacia las negociaciones entre Rusia y Ucrania.Asimismo, Putin destacó la postura de China y subrayó que Pekín presta una atención constante a la resolución del conflicto en Ucrania.La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países.La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
Hay posibilidades de resolver el conflicto ucraniano, otros países sólo pueden ayudar, enfatizó el presidente ruso, Vladímir Putin, en la sesión plenaria celebrada en el marco del Foro Económico Oriental en la ciudad rusa de Vladivostok.
"Son Rusia y Ucrania, como países implicados, quienes tienen que resolver este asunto. Pero agradecemos a todos aquellos que intentan aportar su contribución", aseveró Putin.
Añadió que en la actualidad, los contactos entre Rusia y Ucrania continúan, principalmente a través de los servicios de inteligencia.
"Efectivamente, existen contactos. Continúan en el modo actual, principalmente a través de los servicios especiales", comentó.
Sin embargo, agregó que las manifestaciones de terrorismo de Estado por parte de Kiev dificultan las posibilidades de una solución pacífica en Ucrania.
Así, el presidente de Rusia calificó de "amenaza de terrorismo de Estado" las declaraciones de Volodímir Zelenski sobre los aviones civiles que sobrevuelan el espacio aéreo ruso. Rusia encontrará la forma de responder si Kiev intenta llevar a cabo estas amenazas, subrayó el jefe de Estado ruso.
"Acabamos de enterarnos de las amenazas de ataques contra aeronaves civiles; esto es, sin duda, una manifestación de terrorismo de Estado. Y esto complica, sin lugar a dudas, las posibilidades de llevar a cabo negociaciones de paz bilaterales", afirmó Putin.
Además, los aliados occidentales de Ucrania, que permanecen en silencio, se convierten en cómplices del terrorismo internacional, afirmó Putin.
"Por cierto, quienes guardan silencio, quienes no le prestan atención —me refiero, ante todo, a los aliados occidentales de Ucrania—, se convierten en cómplices del terrorismo internacional. ¿Cómo no? No se puede interpretar de otra manera", sostuvo el mandatario ruso.