Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260905/iran-amenaza-a-eeuu-con-nuevos-ataques-si-continua-el-hostigamiento-a-sus-buques-1174956712.html
Irán amenaza a EEUU con nuevos ataques si continúa el hostigamiento a sus buques
Irán amenaza a EEUU con nuevos ataques si continúa el hostigamiento a sus buques
Sputnik Mundo
El Mando Central Khatam Al-Anbiyaa de Irán advirtió que, si persiste el bloqueo naval emprendido por Washington y continúan los ataques contra buques civiles... 05.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-05T22:26+0000
2026-09-05T22:26+0000
defensa
seguridad
irán
eeuu
washington
armada de eeuu
pentágono
fuerzas armadas de irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174504547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e716f41090b33e53dfe6d37f4d2f1a25.jpg
Previamente, el Pentágono informó que Estados Unidos había atacado tres petroleros pertenecientes a la República Islámica cerca de la isla de Jarg, en las proximidades de Jask y en el golfo de Omán.La agencia Fars señaló por su parte que el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaghari, declaró que si EEUU persiste "con sus atrocidades y hostigamiento contra los buques" y mantiene el bloqueo naval, los ataques de las Fuerzas Armadas contra los buques militares estadounidenses en Oriente Medio "serán aún más potentes".
https://noticiaslatam.lat/20260904/tremenda-respuesta-de-rusia-e-iran-a-la-amenaza-de-eeuu--1174942840.html
irán
eeuu
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174504547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f91f92497d1dc1fc5a0bc93b3141d08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, irán, eeuu, washington, armada de eeuu, pentágono, fuerzas armadas de irán
seguridad, irán, eeuu, washington, armada de eeuu, pentágono, fuerzas armadas de irán

Irán amenaza a EEUU con nuevos ataques si continúa el hostigamiento a sus buques

22:26 GMT 05.09.2026
© AP Photo / Vahid SalemiLas FFAA iraníes presentan un dron en una exhibición temporal frente a la Torre Azadi (Torre de la Libertad), en Teherán, Irán.
Las FFAA iraníes presentan un dron en una exhibición temporal frente a la Torre Azadi (Torre de la Libertad), en Teherán, Irán. - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Síguenos en
El Mando Central Khatam Al-Anbiyaa de Irán advirtió que, si persiste el bloqueo naval emprendido por Washington y continúan los ataques contra buques civiles del país persa, intensificarán las ofensivas contra los barcos de la Armada de EEUU y ampliarán el alcance de la guerra naval.
Previamente, el Pentágono informó que Estados Unidos había atacado tres petroleros pertenecientes a la República Islámica cerca de la isla de Jarg, en las proximidades de Jask y en el golfo de Omán.
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2026
Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
ayer, 15:00 GMT
La agencia Fars señaló por su parte que el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaghari, declaró que si EEUU persiste "con sus atrocidades y hostigamiento contra los buques" y mantiene el bloqueo naval, los ataques de las Fuerzas Armadas contra los buques militares estadounidenses en Oriente Medio "serán aún más potentes".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала