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Irán amenaza a EEUU con nuevos ataques si continúa el hostigamiento a sus buques

Irán amenaza a EEUU con nuevos ataques si continúa el hostigamiento a sus buques

Sputnik Mundo

El Mando Central Khatam Al-Anbiyaa de Irán advirtió que, si persiste el bloqueo naval emprendido por Washington y continúan los ataques contra buques civiles... 05.09.2026, Sputnik Mundo

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Previamente, el Pentágono informó que Estados Unidos había atacado tres petroleros pertenecientes a la República Islámica cerca de la isla de Jarg, en las proximidades de Jask y en el golfo de Omán.La agencia Fars señaló por su parte que el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaghari, declaró que si EEUU persiste "con sus atrocidades y hostigamiento contra los buques" y mantiene el bloqueo naval, los ataques de las Fuerzas Armadas contra los buques militares estadounidenses en Oriente Medio "serán aún más potentes".

https://noticiaslatam.lat/20260904/tremenda-respuesta-de-rusia-e-iran-a-la-amenaza-de-eeuu--1174942840.html

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