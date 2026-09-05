Irán amenaza a EEUU con nuevos ataques si continúa el hostigamiento a sus buques

Previamente, el Pentágono informó que Estados Unidos había atacado tres petroleros pertenecientes a la República Islámica cerca de la isla de Jarg, en las proximidades de Jask y en el golfo de Omán.La agencia Fars señaló por su parte que el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaghari, declaró que si EEUU persiste "con sus atrocidades y hostigamiento contra los buques" y mantiene el bloqueo naval, los ataques de las Fuerzas Armadas contra los buques militares estadounidenses en Oriente Medio "serán aún más potentes".
El Mando Central Khatam Al-Anbiyaa de Irán advirtió que, si persiste el bloqueo naval emprendido por Washington y continúan los ataques contra buques civiles del país persa, intensificarán las ofensivas contra los barcos de la Armada de EEUU y ampliarán el alcance de la guerra naval.
Previamente, el Pentágono informó que Estados Unidos había atacado tres petroleros pertenecientes a la República Islámica cerca de la isla de Jarg, en las proximidades de Jask y en el golfo de Omán.
La agencia Fars señaló por su parte que el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaghari, declaró que si EEUU persiste "con sus atrocidades y hostigamiento contra los buques" y mantiene el bloqueo naval, los ataques de las Fuerzas Armadas contra los buques militares estadounidenses en Oriente Medio "serán aún más potentes".
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