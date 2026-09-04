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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260904/tremenda-respuesta-de-rusia-e-iran-a-la-amenaza-de-eeuu--1174942840.html
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
Sputnik Mundo
Las imágenes de Vladímir Putin reuniéndose con su homólogo iraní, Masud Pezeshkián, para afianzar aún más su alianza, constituyen el mejor resumen de la última... 04.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-04T15:00+0000
2026-09-04T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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60
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Sputnik Mundo
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Noticias
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
Sputnik Mundo
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
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252
60
видео
видео

Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU

15:00 GMT 04.09.2026
© Sputnik
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Las imágenes de Vladímir Putin reuniéndose con su homólogo iraní, Masud Pezeshkián, para afianzar aún más su alianza, constituyen el mejor resumen de la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái: Eurasia no acata las directrices occidentales, sino que se ha consolidado firmemente como un polo de poder soberano, sólido y potente.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:00 Avances e introducción del programa
02:31 Eurasia se reafirma entre los protagonistas del mundo multipolar
12:22 Nicaragua corta los tentáculos al injerencismo occidental
19:35 La perversa 'lógica' de Washington: si no eres estadounidense, ¿entonces no eres un ser humano?
28:08 El Vietnam de Trump
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