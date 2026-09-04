https://noticiaslatam.lat/20260904/tremenda-respuesta-de-rusia-e-iran-a-la-amenaza-de-eeuu--1174942840.html
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
Sputnik Mundo
Las imágenes de Vladímir Putin reuniéndose con su homólogo iraní, Masud Pezeshkián, para afianzar aún más su alianza, constituyen el mejor resumen de la última... 04.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-04T15:00+0000
2026-09-04T15:00+0000
2026-09-04T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/04/1174942972_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_95db05aeef87e2aa9c9ac9f22596d768.jpg
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
Sputnik Mundo
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
2026-09-04T15:00+0000
true
PT36M57S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Tremenda respuesta de Rusia e Irán a la amenaza de EEUU
Las imágenes de Vladímir Putin reuniéndose con su homólogo iraní, Masud Pezeshkián, para afianzar aún más su alianza, constituyen el mejor resumen de la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái: Eurasia no acata las directrices occidentales, sino que se ha consolidado firmemente como un polo de poder soberano, sólido y potente.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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Avances e introducción del programa
02:31
Eurasia se reafirma entre los protagonistas del mundo multipolar
12:22
Nicaragua corta los tentáculos al injerencismo occidental
19:35
La perversa 'lógica' de Washington: si no eres estadounidense, ¿entonces no eres un ser humano?
28:08
El Vietnam de Trump