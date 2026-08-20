Autoridades mexicanas detienen a testigo clave del traslado del "Mayo" Zambada a EEUU

El individuo era el conductor del político Héctor Melesio Cuén durante los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, fecha en la que el también exrector de la Universidad de Sinaloa fue asesinado en circunstancias todavía no esclarecidas y en la que presuntamente se concretó el secuestro y posterior traslado a Estados Unidos del capo Ismael "El Mayo" Zambada. Según las autoridades mexicanas, la imputación contra Fausto "N" responde a los delitos de encubrimiento en el homicidio de su empleador y falsedad de declaraciones. Las investigaciones señalan que el imputado incurrió en severas contradicciones al ser interrogado y omitió información importante.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó sobre el arresto de Fausto "N", que se realizó en coordinación con la Policía Federal y la Interpol, ejecutando así una orden de aprehensión en la Ciudad de México.
El individuo era el conductor del político Héctor Melesio Cuén durante los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, fecha en la que el también exrector de la Universidad de Sinaloa fue asesinado en circunstancias todavía no esclarecidas y en la que presuntamente se concretó el secuestro y posterior traslado a Estados Unidos del capo Ismael "El Mayo" Zambada.