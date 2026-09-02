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Kiev está intentando modificar los límites geográficos del conflicto, señala un analista

Kiev está intentando modificar los límites geográficos del conflicto, señala un analista

Sputnik Mundo

Las amenazas de Ucrania contra la aviación civil en el espacio aéreo de Rusia ponen al conflicto en "un terreno sumamente peligroso", además de que evidencia... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T04:25+0000

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López Alvarado abundó que las amenazas ucranianas amplían los espacios en los que puede producirse una confrontación de mayor envergadura, lo cual "es una postura y una estrategia sumamente insensata, porque una cosa es atacar objetivos estrictamente militares dentro de un conflicto armado y otra muy diferente es generar deliberadamente condiciones y acciones que produzcan terror y pánico entre la población"."Estamos entrando en una dinámica completamente peligrosa de acción y reacción. Y en esta fase particular del conflicto sí colocaría una responsabilidad muy importante sobre Kiev porque está intentando modificar los límites geográficos del conflicto", finalizó.

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