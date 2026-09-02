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Kiev está intentando modificar los límites geográficos del conflicto, señala un analista
Kiev está intentando modificar los límites geográficos del conflicto, señala un analista
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Las amenazas de Ucrania contra la aviación civil en el espacio aéreo de Rusia ponen al conflicto en "un terreno sumamente peligroso", además de que evidencia... 02.09.2026, Sputnik Mundo
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López Alvarado abundó que las amenazas ucranianas amplían los espacios en los que puede producirse una confrontación de mayor envergadura, lo cual "es una postura y una estrategia sumamente insensata, porque una cosa es atacar objetivos estrictamente militares dentro de un conflicto armado y otra muy diferente es generar deliberadamente condiciones y acciones que produzcan terror y pánico entre la población"."Estamos entrando en una dinámica completamente peligrosa de acción y reacción. Y en esta fase particular del conflicto sí colocaría una responsabilidad muy importante sobre Kiev porque está intentando modificar los límites geográficos del conflicto", finalizó.
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Kiev está intentando modificar los límites geográficos del conflicto, señala un analista

04:25 GMT 02.09.2026
© AP Photo / Emrah GurelVolodímir Zelenski mira desde su coche mientras se marcha tras una reunión en Estambul, Turquía
Volodímir Zelenski mira desde su coche mientras se marcha tras una reunión en Estambul, Turquía - Sputnik Mundo, 1920, 02.09.2026
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Las amenazas de Ucrania contra la aviación civil en el espacio aéreo de Rusia ponen al conflicto en "un terreno sumamente peligroso", además de que evidencia las decisiones "cada vez más erráticas" de Volodímir Zelenski, señaló en charla con Sputnik el analista Carlos Manuel López Alvarado.
"Ucrania está provocando cada vez más un clima de tensión y está generando, evidentemente, que las acciones de Rusia cada vez suban más de tono", señaló el experto, quien consideró también que con estas amenazas Kiev pretende "ganarse las afiliaciones occidentales".
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López Alvarado abundó que las amenazas ucranianas amplían los espacios en los que puede producirse una confrontación de mayor envergadura, lo cual "es una postura y una estrategia sumamente insensata, porque una cosa es atacar objetivos estrictamente militares dentro de un conflicto armado y otra muy diferente es generar deliberadamente condiciones y acciones que produzcan terror y pánico entre la población".
"Estamos entrando en una dinámica completamente peligrosa de acción y reacción. Y en esta fase particular del conflicto sí colocaría una responsabilidad muy importante sobre Kiev porque está intentando modificar los límites geográficos del conflicto", finalizó.
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